 Минфин США рассказал о потерях Дерипаски и Вексельберга от санкций | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.08.2018

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Мир

Минфин США рассказал о потерях Дерипаски и Вексельберга от санкций

Олег Дерипаска из-за санкций потерял около половины своего состояния, считают в Минфине США. Виктор Вексельберг, по данным министерства, лишился примерно 3 млрд долларов.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Российский миллиардер Виктор Вексельберг потерял около 3 млрд долларов из-за санкций, его состояние сократилось с 16,4 млрд долларов в апреле этого года до 13,5 млрд долларов в июле. Об этом говорится в докладе заместителя министра финансов США Сигал Манделкер, которая выступала с ним в банковском комитете во вторник, 21 августа.

Группа Вексельберга "Ренова" из-за ограничительных мер была вынуждена расстаться с частью своих активов в Швейцарии и Италии. Подпавший под санкции миллиардер Олег Дерипаска, по оценке Минфина США, потерял около половины своего состояния.

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Ранее стало известно, что Кипр по требованию США заморозил банковские счета Дерипаски и Вексельберга после того, как 6 апреля бизнесмены были внесены в санкционный список. Им тогда запретили въезд в страну и заморозили их американские активы.

"Ренова" опровергает

В то же время в "Ренове" опровергают сообщения о крупных финансовых потерях в связи с американским санкциями. "У господина Вексельберга не было и нет личных счетов на Кипре. Что касается наших аффилированных структур, то у них каких-то значительных денежных средств ни до введения санкций США, ни позже на счетах в кипрских банках не хранилось ", - сказал РБК представитель "Реновы" Андрей Шторх.

Представители Дерипаски сведения о заморозке счетов пока не прокомментировали, в 2017 году олигарх купил гражданство Кипра.

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    Автор: Елена Барышева


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