 Минфин США продлил срок для продажи активов в компаниях Дерипаски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.12.2018

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Мир

Минфин США продлил срок для продажи активов в компаниях Дерипаски

Американские бизнесмены должны избавиться от активов "РусАла" и других компаний до 21 января. Все компании связаны с подпавшим под санкции Олегом Дерипаской.

Слитки алюминия, компания РусАл

Министерство финансов США продлило до 21 января 2019 года срок, в течение которого инвесторы смогут продать активы в трех российских компаниях, до того, как санкции, наложенные на эти компании, вступят в силу в полном объеме. Как сообщила пресс-служба OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США) в пятницу, 7 декабря, речь идет о трех российских компаниях: En+ Group (часть "Базового элемента"), "РусАл", а также группе "ГАЗ". Все три структуры связаны с подпавшим под американские санкции миллиардером Олегом Дерипаской. Ранее в качестве окончательного срока фигурировала дата 7 января.

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Как следует из сообщения OFAC, до 21 января можно совершать бизнес-операции с указанными компаниями. К этому сроку американские инвесторы должны передать права на акции и долговые обязательства структур. Компании Дерипаски подпали под санкции США, введенные в апреле, после публикации "Кремлевского доклада" о российских бизнесменах, компаниях, чиновниках и топ-менеджерах госкорпораций. Позже США заявили о готовности снять санкции с "Русала", если бизнесмен Дерипаска откажется от контроля над компанией. В мае бизнесмен объявил о выходе из состава совета директоров "Русала".

Ранее в декабре американский сенатор-демократ Роберт Менендес попросил Минфин США не снимать санкции с компаний Дерипаски до тех пор, пока бизнесмен не лишится контроля в них. Министерство, по мнению Менендеса, должно дать En+ и "РусАлу" четкий сигнал, что в случае, если Дерипаска вновь увеличит свою долю в компаниях, санкции будут введены вновь. При этом он отмечает, что США не должны ставить задачу лишить "РусАл" и En+ бизнеса, так как это чревато последствиями для мировой алюминиевой индустрии и может нанести ущерб близким союзникам Америки в Европе.

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    Автор: Ирина Филатова


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