 Минфин РФ планирует снизить траты на госпрограмму вооружений | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2020

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Россия

Минфин РФ планирует снизить траты на госпрограмму вооружений

В 2021-2023 годах в рамках оптимизации бюджета Минфин предлагает на 5% снизить ассигнования на госпрограмму вооружений. Экономический прогноз для РФ ухудшился на фоне пандемии.

Российский ракетный комплекс Сармат (фото из архива)

Российский ракетный комплекс "Сармат" (фото из архива)

Министерство финансов РФ в рамках оптимизации (уменьшения) базовых бюджетных ассигнований в 2021-2023 годах предлагает, среди прочего, "уменьшение на 5% бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию государственной программы вооружений". Об этом говорится в информационном письме, опубликованном на сайте Минфина в понедельник, 20 июля.

Как уточняется в документе, расчет базовых бюджетных ассигнований сделан в соответствии с подходами, которые обсуждались на совещании с премьер-министров Михаилом Мишустиным 7 июля.

Ранее, в июне, Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз для России, считая, что на фоне пандемии российский ВВП сократится на 6,6%.

Распределение ассигнований на вооружения засекречено

Ежегодное распределение ассигнований в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) засекречено. "Суммарно в результате сокращения ассигнований на госпрограмму вооружений на 5% за три года Минобороны может недополучить порядка 225 млрд руб", - цитирует военного эксперта Виктора Мураховского РБК.

Нынешняя ГПВ на 2018-2027 годы была принята в январе 2018 года. Всего на реализацию ГПВ предусмотрено выделение 20 триллионов руб., из них 19 триллионов - на закупки, ремонт и разработку вооружений, еще 1 триллион - на строительство инфраструктуры для поступающей в войска техники. Предполагается, что эти средства пойдут, среди прочего, на работы над новыми зенитно-ракетными комплексами С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" и "Рубеж". Ранее сообщалось, что ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение в 2019-2020 годах. Предполагается, что он сможет доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира, как через Северный, так и через Южный полюс.

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    Автор: Михаил Бушуев


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