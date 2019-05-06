 Минтранс просят проверить соответствие Superjet 100 требованиям сертификации | Новости из Германии о России | DW | 28.05.2019

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Россия

Минтранс просят проверить соответствие Superjet 100 требованиям сертификации

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обеспокоена катастрофой SSJ-100 в Шереметьево и призывает Минтранс России провести проверку самолетов этого семейства.

Sukhoi Superjet 100 Аэрофлота (фото из архива)

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" (фото из архива)

Системы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следует оперативно проверить на соответствие требованиям сертификации. Об этом говорится в письме Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в министерство транспорта России, выдержки из которого газета "Коммерсант" приводит во вторник, 28 мая.

АЭВТ выражает обеспокоенность катастрофой SSJ-100 "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Трагическое происшествие "нанесло серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому", подчеркивают авторы документа. Среди прочего, они призывают проверить эффективность системы защиты воздушного судна от поражения статическим электричеством, прочность конструкции кессонов крыла и шасси самолета, а также защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей.

В свою очередь, представители Минтранса заявили, что ведомство пока не получило письмо.

Между тем представители "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) сравнили письмо АЭВТ с давлением на комиссию по расследованию катастрофы. "До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны", заявили в ОАК. "Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии", добавили представители корпорации, подчеркнув, что не сомневаются "в ее профессионализме и объективности".

Пожар SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.

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На следующий день Минтранс РФ сообщил, что не планирует приостанавливать эксплуатацию самолетов Sukhoi Superjet 100. Глава ведомства Евгений Дитрих заявил, что для подобного шага "нет оснований".

Между тем "Аэрофлот", который не является членом Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в течение месяца неоднократно был вынужден откладывать либо отменять вылет ряда рейсов, на которых были задействованы SSJ-100.

В ноябре 2018 года стало известно об отказе от использования Sukhoi Superjet 100 бельгийской авиакомпанией Brussels Airlines. В мае 2019 года российская авиакомпания "Ямал" (второй по величине парка эксплуатант самолетов SSJ-100) отказалась от запланированной покупки 10 новых лайнеров этого типа.

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