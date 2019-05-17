 Минск и Москва подготовили ″дорожную карту″ по возобновлению транзита нефти из РФ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.05.2019

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Беларусь

Минск и Москва подготовили "дорожную карту" по возобновлению транзита нефти из РФ

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил, что подписал проект "дорожной карты" и направил его на согласование в Москву.

Нефтепровод Дружба

Нефтепровод "Дружба"

Минск и Москва согласовали "дорожную карту" по возобновлению транзита российской нефти в Европу и обеспечению сырьем белорусских НПЗ. Документ подготовлен после переговоров между вице-премьерами Беларуси и РФ Игорем Ляшенко и Дмитрием Козаком 16 мая в Москве. В нем содержится перечень мероприятий по замещению на территории Беларуси загрязненной российской нефти, сообщил в воскресенье, 19 мая, Ляшенко.

По его словам, он предложил одобрить документ на уровне вице-премьеров. Белорусская сторона согласовала "дорожную карту" и направила для подписания Дмитрию Козаку. Минск уже "приступил к исполнению первоначальных шагов "дорожной карты", добавил вице-премьер Беларуси.

Одновременно Ляшенко отметил, что Минск выразил готовность принимать больший объем сырья для переработки в НПЗ "Нафтан" по маршруту Невель - Полоцк. В настоящее время этот завод работает не на полную мощность из-за недостаточного объема поставок чистой нефти по нефтепроводу "Дружба".

Схема нефтепровода Дружба

Проблема с нефтепроводом "Дружба"

Контекст

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В конце апреля Россия столкнулась с перебоями в экспорте по нефтепроводу "Дружба" из-за загрязнения нефти. Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии из-за резкого снижения качества российской нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. На Мозырском НПЗ некачественная нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования.

Российскую нефть перестали принимать также в балтийском порту Усть-Луга. Там покупатели отказались от отгрузки партии марки Urals из-за серьезного превышения норм содержания в сырье органического хлора. Ранее российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что источник загрязнения сырья, поступающего на белорусские НПЗ, находится на участке нефтепровода Самара - Унеча.

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    Автор: Андрей Гурков


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