 Минск и Москва договорились о компенсациях за грязную нефть | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.02.2020

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Беларусь

Минск и Москва договорились о компенсациях за грязную нефть

По словам председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимира Сизова, подписан протокол о выплатах в размере 15 долларов на баррель загрязненной нефти.

Нефтеперекачивающая станция Гомель

Нефтеперекачивающая станция Гомель

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной хлоридами нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Говоря о сумме выплат, он провел аналогию с другими компаниями, которые также понесли потери: предприятиями в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

"Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - уточнил Сизов. По его словам, компенсации будут перечислены Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Контекст

Власти в Минске срочно ищут поставщиков нефти на фоне прекращения импорта из России. Беларусь без него долго не выживет, но без российской нефти она и не останется, заверили DW эксперты. (17.01.2020)

Экспорт Минском нефти упал более чем на 2,5 млрд долларов

Межу тем, как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси в 2019 году снизился более чем на 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро).

Альтернатива поставкам из РФ

В конце 2019 года Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти, и с 1 января Россия остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти. Предложения об импорте были направлены странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану, Норвегии, США и Саудовской Аравии. В январе Минск уже купил партию норвежской нефти. По словам Владимира Сизова, поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины по нефтепроводу "Одесса - Броды" начнутся в марте.

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    Автор: Роман Гончаренко


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