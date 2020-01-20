Минск и Москва договорились о компенсациях за грязную нефть

Беларусь и Россия подписали протокол о компенсации за поставки загрязненной хлоридами нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил заместитель председателя белорусского госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

Говоря о сумме выплат, он провел аналогию с другими компаниями, которые также понесли потери: предприятиями в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

"Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", - уточнил Сизов. По его словам, компенсации будут перечислены Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.

Экспорт Минском нефти упал более чем на 2,5 млрд долларов

Межу тем, как сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси в 2019 году снизился более чем на 2,5 млрд долларов (2,3 млрд евро).

Альтернатива поставкам из РФ

В конце 2019 года Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти, и с 1 января Россия остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал задание найти новых поставщиков нефти, чтобы снизить объемы российского сырья до 30-40% всей потребности. За 2019 год Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти. Предложения об импорте были направлены странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану, Азербайджану, Норвегии, США и Саудовской Аравии. В январе Минск уже купил партию норвежской нефти. По словам Владимира Сизова, поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины по нефтепроводу "Одесса - Броды" начнутся в марте.

Смотрите также:

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи "Дружба" длиной 500 километров С 1975 по 1979 год восточные немцы из ГДР строили на Украине экспортный газопровод "Союз", по которому газ с Оренбургского месторождения поставлялся в Центральную Европу. Свой участок они назвали "Дружба".

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи От Кременчуга до Бара Кроме ГДР, экспортный газопровод на территории Украины строили Польша, Чехословакия, Венгрия и Болгария. Немецкий участок был в центре - от Кременчуга в Полтавской области до Бара в Винницкой области.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Немецкие трубы и кредиты Стальные трубы диаметром 1,42 метра были импортными - их поставляли из Италии и Западной Германии. Немецкие трубы производила западногерманская фирма Mannesmann из Дюссельдорфа. Между ФРГ и СССР еще до начала строительства, в 1970-м году, была заключена сделка, которую назвали "газ в обмен на трубы". Она также предусматривала кредиты немецких банков.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Японская техника Строительство газопровода было бы невозможным без трубоукладчиков японской фирмы Komatsu. Подобной техники не было ни у СССР, ни у стран Восточного блока. Бывшие строители вспоминают, как их поразили установленные на бульдозерах и других японских машинах кондиционеры, в ту пору - диковинка.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи КрАЗы прямо с завода Трубы из Западной Германии, укладчики из Японии, но, конечно, на стройке использовали и советскую технику. Так совпало, что немецкий участок начинался в Кременчуге, где выпускают тяжелые грузовики КрАЗ (на фото слева). Немецкие строители получали их в рамках спецпрограммы прямо на заводе.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Диджей на трассе Учитель из ГДР Хайо Обухов работал на трассе, как он сам говорит, "культурником" - создавал для строителей библиотеки, показывал кино и крутил музыку. Для этой цели бывшая армейская машина была переоборудована под "дискомобиль", на котором он с 1975 по 1979 год объехал всю трассу. На фото - Обухов (слева) со своим напарником. В свободное время он фотографировал стройку и предоставил снимки DW.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи На "дискомобиле" по украинским дорогам Пластинки, проигрыватели, микшерный пульт - так выглядело рабочее место Хайо Обухова в "дискомобиле". Музыка, которую он крутил для строителей, была разной - от групп из ГДР и стран Восточного блока, до популярных на Западе Beatles, Boney M, Rolling Stones или Led Zeppelin.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Привозное пиво Пиво, колбасу и другие продукты питания строителям регулярно привозили из ГДР. Помимо прочего, это было связано с тем, что в условиях летней жары местное пиво быстро портилось. Немецкие строители были полностью обеспечены продуктами, которые в СССР были в дефиците.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи И в дождь, и в снег По словам бывшего сварщика из Тюрингии Теодора Герменайта, самым сложным при прокладке трубы были рельеф местности и погода. Весной и осенью прокладывать трубу было особенно трудно из-за размокшей земли. "Мои сапоги до сих пор где-то в украинском черноземе", - вспоминает сварщик.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Отрезок трубы на память Это - часть оригинальной газопроводной трубы, которую до сих пор бережно хранит бывший сварщик Теодор Герменайт. Сам он провел на стройке два года. В Светловодске возле Кременчуга находилась база немецких сварщиков.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Концерты "звезд" из ГДР С гастролями для строителей на трассу регулярно приезжали артисты из ГДР. На фото - выступление группы Express из Восточного Берлина.

"Дружба" - немецкая газовая труба в украинской степи Последняя труба Официально строительство немецкого участка "Дружбы" завершилось прокладкой последней трубы осенью 1978 года, но более мелкие работы продолжались еще год. Автор: Роман Гончаренко

