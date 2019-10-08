"Минский диалог": может ли Восточная Европа стать поясом стабильности?

"История успеха Беларуси как надежного партнера, который пользуется доверием и Востока, и Запада, могла бы стать ответом на вопрос, можно ли сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и конструктивного взаимодействия", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, открывая президентскую сессию двухдневного форума "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", который проходил в Минске 7-8 октября.

По словам Лукашенко, Беларусь в настоящее время находится в уникальной ситуации. С одной стороны, она - надежный военно-политический союзник России и участник ОДКБ, а, с другой, напомнил президент, подписала международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами-членами НАТО.

Преодолеть логику холодной войны

Дискуссию продолжил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Напомнив о вооруженном конфликте в Грузии в 2008 году, он заявил, что международная реакция на агрессию России в Грузии была, по его мнению, недостаточной.

Участники панельной дискуссии: Александр Вершбоу, Кэтрин Эштон и Георгий Маргвелашвили (слева направо)

"Если мировое сообщество не найдет решений для таких проблем, как в Грузии или в Украине, то безопасности в мире не будет ни завтра, ни послезавтра, поскольку эти конфликты появились в результате нарушения базовых правил игры, выработанных во имя обеспечения европейской безопасности", - отметил политик.

Рассуждая о причинах, сдвигающих Европу к опасной черте между войной и миром, экс-президент Хорватии Степан Месич заявил, что политикам необходимо преодолеть логику холодной войны, когда состязались Восток и Запад, стараясь доказать, чья система лучше и какая должна быть мировой. Это время прошло, заявил Месич. "Мы должны не только понять, - добавил он, - но и принять, что у каждого народа есть право определять свое будущее, включая и то, в какой системе он желает жить".

У РФ и США различные представления о безопасности

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков большую часть своего выступления посвятил оценке геополитической ситуации, возникшей в результате прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, в Европе, привыкшей жить в мире и без угрозы ядерной войны, не понимают всех последствий выхода США из ДРСМД. Пушков подчеркнул в этой связи, что Россия лишь заморозила свое участие в ДРСМД и вернется к договору, если свои обязательства возобновят США.

В НАТО - да и в Евросоюзе - часто говорят, отметил член Совета Федерации, что отношения с Россией нужно выстраивать с позиции силы, одновременно поддерживая диалог с Москвой. По мнению Пушкова, эта формула порочная и вводит в заблуждение. "Речь идет только о политике с позиции силы, никакого диалога тут нет", - заявил он.

Бывший заместитель Генсека НАТО Александр Вершбоу выразил мнение, что "Россия сейчас отвергает многие принципы, которые лежат в основе договора" (ДРСМД - Ред.). По мнению американского эксперта, проблема состоит в том, что у России и США противоположные представления о европейской безопасности и путях ее укрепления.

Для обеспечения безопасности нужны сотрудничество и доверие

Бывшая Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон в своем выступлении указала на необходимость международного сотрудничестве в деле преодоления конфликтов. "Проблемы могут назреть в одном месте, но не ограничиться им, а распространиться во всем мире, - заявила она. - И мы должны думать, как сотрудничать, чтобы их разрешить".

Пытаясь найти выход из сложившейся опасной ситуации в мире, Александр Вершбоу предложил подумать о будущем и попытаться предпринять практические шаги по налаживанию отношений и партнерства. "Укрепляя доверие, мы можем снизить риск интернационального конфликта", - считает эксперт.

Негосударственная экспертная инициатива "Минский диалог" существует с 2015 года. Форум "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" собрал в этом году в Минске более 700 участников из 61 государства мира.

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