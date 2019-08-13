Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Правоохранительные органы Китая должны подключиться к решению проблемы незаконной вырубки леса, об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в четверг, 15 августа,в интервьюгазете "Ведомости".

"Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью", - подчеркнул Кобылкин.

Глава Минприроды уверен, что проблему незаконной вырубки леса возможно устранить, если Китай предпримет конкретные меры. В частности, он предложил КНР "создать селекционно-семеноводческие комплексы и высаживать лесопосадочный материал вдоль границы на территории России. Чтобы восстановить для наших детей и внуков то, что вырубили "черные лесорубы".

Кобылкин настаивает на том, чтобы Китай взял привлечение инвестиций в этот проект под госконтроль. По его словам, "неплохим шагом" со стороны Пекина будет инвестировать 3-4 млрд руб. на реализацию этого проекта. Россия, в свою очередь, выделила 2 млрд руб.

Незаконная вырубка леса в России

В июле президент России Владимир Путин потребовал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса и поручил правительству создать до 1 сентября рабочую группу для решения этой проблемы. По словам главы государства, "незаконная вырубка ведет к переувлажнению почвы, увеличивает риски наводнений".

Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо проанализировать связь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке с незаконными вырубками.

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