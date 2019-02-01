 Минобороны ФРГ обновит парк правительственных самолетов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Минобороны ФРГ обновит парк правительственных самолетов

Три дальнемагистральных самолета A350 придут на смену почти двадцатилетним А340. За последние несколько месяцев произошли поломки самолетов, обслуживающих канцлера и президента ФРГ.

Аэробус А350

Аэробус А350

Министерство обороны ФРГ обновит парк самолетов, обслуживающих правительство страны. Бундесвер намерен в конце текущего года приобрести непосредственно у производителя дальнемагистральный самолет A350, сообщило в пятницу, 1 февраля, интернет-издание Spiegel Online. Стоимость одной новой машины составляет 150 млн евро.

Контекст

В конце мая - начале июня первый полет должен совершить новый российский пассажирский самолет МС-21. Что он из себя представляет и сможет ли конкурировать с мировыми лидерами - у DW. (24.05.2017)

Печальная новость для любителей авиационной истории. Немецкая компания "Люфтганза" объявила о прекращении регулярных полетов с пассажирами на историческом самолете Ju 52. (24.01.2019)

У правительственного самолета "Теодор Хойс" возникли неполадки с системой подачи сжатого воздуха. Ранее обнаруживались поломки в самолетах, на которых летают Меркель и Мюллер. (30.01.2019)

В ближайшие годы для парка правительственных самолетов будут приобретены три A350, пояснил изданию статс-секретарь в Минобороны ФРГ Бенедикт Циммер (Benedikt Zimmer). Они придут на смену почти двадцатилетним А340 "Конрад Аденауэр" и "Теодор Хойс", купленным в 2009 году у авиакомпании Lufthansa и переоборудованным для нужд правительства. В министерстве уверены, что новые лайнеры будут более надежны, чем их предшественники.

После поломки самолета Ангелы Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила министерству обороны и министерству финансов решить вопрос с модернизацией парка правительственных самолетов после нескольких инцидентов, случившихся в последнее время.

В ноябре 2018 года Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в ее лайнере. В итоге ей пришлось добираться до столицы Аргентины рейсовым самолетом из Мадрида.

В январе 2019 года министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) был вынужден менять программу своей рабочей поездки по странам южной Африки из-за поломки самолета Global 5000.

Наконец, 30 января, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и 55 членов его делегации не смогли вовремя вылететь из Эфиопии в Берлин из-за поломки правительственного самолета "Теодор Хойс".

Смотрите также:

  • Стоячие кресла для самолетов

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Стоячие кресла

    Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

  • Обновленный Boeing-777

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Первоклассный полет

    К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

  • Обновленный Boeing-777

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Личная каюта

    Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

  • Умные часы для бортпроводников

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    "Умные" часы для бортпроводников

    При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

  • Японский робот для пассажирских самолетов

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Робот вместо стюардессы

    Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

  • Модель салона Airbus-320

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Больше пространства для чемоданов

    Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

  • VR-очки в пассажирском самолете

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Виртуальные развлечения

    Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

  • Развлечения на борту самолета

    Как будут выглядеть пассажирские самолеты

    Интернет на борту

    Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 02:35
Now live
02:35 мин

Судьба A380, или Почему падает спрос на самый большой лайнер? (25.10.2017)

Контекст

Как будут выглядеть пассажирские самолеты

На ярмарке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге показали изобретения, которыми будут оснащены современные лайнеры. DW знакомит с наиболее впечатляющими новинками. (20.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Судьба A380, или Почему падает спрос на самый большой лайнер? (25.10.2017)  

Самый большой пассажирский самолет в мире - провал бизнес-плана А380  

Made in China: китайский конкурент МС-21, Airbus и Boeing успешно совершил первый полет  

Реклама

Самые читаемые

США предостерегают Россию от вывоза нефти и золота из Венесуэлы  

Немецкий военный корабль войдет в Черное море в рамках миссии НАТО  

Комментарий: Смерть дочери активистки "Открытой России" на совести судебно-правовой системы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно