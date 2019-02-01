Минобороны ФРГ обновит парк правительственных самолетов

Министерство обороны ФРГ обновит парк самолетов, обслуживающих правительство страны. Бундесвер намерен в конце текущего года приобрести непосредственно у производителя дальнемагистральный самолет A350, сообщило в пятницу, 1 февраля, интернет-издание Spiegel Online. Стоимость одной новой машины составляет 150 млн евро.

В ближайшие годы для парка правительственных самолетов будут приобретены три A350, пояснил изданию статс-секретарь в Минобороны ФРГ Бенедикт Циммер (Benedikt Zimmer). Они придут на смену почти двадцатилетним А340 "Конрад Аденауэр" и "Теодор Хойс", купленным в 2009 году у авиакомпании Lufthansa и переоборудованным для нужд правительства. В министерстве уверены, что новые лайнеры будут более надежны, чем их предшественники.

После поломки самолета Ангелы Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) предложила министерству обороны и министерству финансов решить вопрос с модернизацией парка правительственных самолетов после нескольких инцидентов, случившихся в последнее время.

В ноябре 2018 года Меркель пропустила открытие саммита "большой двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе из-за "сбоя электронных систем" в ее лайнере. В итоге ей пришлось добираться до столицы Аргентины рейсовым самолетом из Мадрида.

В январе 2019 года министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) был вынужден менять программу своей рабочей поездки по странам южной Африки из-за поломки самолета Global 5000.

Наконец, 30 января, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и 55 членов его делегации не смогли вовремя вылететь из Эфиопии в Берлин из-за поломки правительственного самолета "Теодор Хойс".

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