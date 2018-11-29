 Минобороны увеличило планы роста бундесвера на 5 тысяч человек | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Минобороны увеличило планы роста бундесвера на 5 тысяч человек

Укрупнение немецкой армии обусловлено международными обязательствами, а также развитием сферы инфотехнологий, объяснили в Минобороны ФРГ.

Солдаты бундесвера на фоне танков

Численность бундесвера вырастет до 203 тысяч человек к 2025 году. Как сообщило в четверг, 29 ноября, министерство обороны ФРГ, это на 5 тысяч больше, чем планировалось ранее. В настоящий момент численность солдат составляет 180 тысяч человек, ранее был запланирован рост до 198 тысяч.

Контекст

"Мы не можем не обращать внимания на то, как где-то применяется химическое оружие и не соблюдается международная конвенция", - заявила канцлер ФРГ, говоря о Сирии. (12.09.2018)

С 2014 года бундесвер перевозит раненых из Киева на лечение в Германию - поначалу жертв столкновений во время Майдана, потом - солдат из Донбасса. Сейчас в ФРГ стали критиковать эту помощь. (12.08.2018)

Главными причинами укрупнения немецкой армии еще на 5 тысяч человек ведомство называет растущие международные обязательства по отношению к НАТО и Евросоюзу, а также развитие в сфере инфотехнологий и киберпространства.

Армия растет впервые за 25 лет

Численность бундесвера увеличится, в частности, из-за участия Германии в подготовке Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), в которую входят 5 тысяч солдат. VJTF создана в связи с военным конфликтом на Украине и является элементом сдерживания России.

Численность бундесвера увеличивается впервые после 25 лет сокращения. Своего пика немецкая армия достигала в 1990 году, тогда она насчитывала 585 тысяч солдат.

В сентябре канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила о возможном участии Минобороны страны в ударах по Сирии в коалиции с США, Францией и Великобританией.

Смотрите также:

  • Ein Eurofighter der Bundeswehr hebt ab (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Долго и дорого, или Eurofighter

    Истребитель Eurofighter является современным боевым самолетом бундесвера, и одним из самых скандальных. По престижу проекта - в разработке участвовали несколько европейских стран - ударили серьезные проблемы с эксплуатацией. Eurofighter оказался дорог: одноместный 16-метровый истребитель стоит свыше 100 миллионов евро.

  • Bundeswehrmitarbeiter warten Jagdflugzeuge des Typs Tornado (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    "Торнадо", который летает только днем

    Поставки новых истребителей задерживаются. Так что до сих пор летают Tornado, которые давно пора вывести из эксплуатации - первый такой истребитель в бундесвере полетел еще 40 лет назад. Сегодня их осталось 86, но готовы к полетам не более 30. Некоторые из-за проблем с освещением кабины могут летать только днем.

  • Deutschland Transall-Maschinen sollen für Abschiebungen eingesetzt werden (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Сколько еще летать этому старому самолету?

    Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.

  • Airbus A 400 M (imago/PanoramiC)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Главная головная боль

    Аэробус A400M считается самым современным транспортным самолетом, но он же - и один из самых проблемных. Пока бундесвер получил 8 самолетов A400M, но готов к взлету сегодня только один, остальные в ремонте. После каждых 20 летных часов 45-метровый лайнер отправляется на осмотр. На днях одна из новых машин сломалась в Литве, и вывозить оттуда министра обороны пришлось старому Transall.

  • Mechaniker arbeiten auf dem Fliegerhorst in Kiel-Holtenau (Schleswig-Holstein) an defekten Marine-Hubschraubern vom Typ Sea King. (Foto: dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Вертолеты, которые не взлетают

    Не меньшие проблемы у бундесвера с вертолетами. Из-за проблем с двигателями в феврале 2015 года пришлось на время отказаться от использования транспортных вертолетов NH90. После начальных проблем удалось повысить боеготовность современных боевых вертолетов Tiger, из 37 летают 20. А вот из 22 экземпляров многоцелевого Sea Lynx поднимаются в воздух только пять.

  • Ein Bundeswehrsoldat repariert einen Panzer vom Typ Marder (Foto: getty)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Проблемы с бронью

    Бундесвер модернизирует парк бронированных машин. Но в 2014 году выяснилось, что из 189 многоцелевых колесных Boxer больше половины к эксплуатации не готовы. Правда, с тех пор жалоб на них не поступало. Тем временем на замену устаревшим БМП Marder (на фото), служившим с 1971 года, приходят БМП Puma, сейчас их на вооружении 78. У "пум" первой серии протекала крыша, но дефект уже устранен.

  • Infografik Flugabwehrraketensystem RUS

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Бундесвер ждет предложений от Meads

    Бундесвер давно решил обновить системы противоракетной обороны и заменить устаревшие ЗРК Patriot. Предпочтение в этот раз было отдано ЗРК Meads, тем более что в его разработку были инвестированы деньги европейских налогоплательщиков. На инфографике изображен принцип действия Meads.

  • Raketenabwehrsystem MEADS (MEADS International/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Или все-таки Patriot?

    Пока контракт с производителем Meads не заключен. Одна из причин - удорожание проекта с четырех до семи миллиардов евро, согласно данным СМИ со ссылкой на высокопоставленных офицеров бундесвера. Эту новость не пропустили и в компании-производителе ЗРК Patriot - Raytheon. Там выразили надежду, что у их системы еще остаются шансы и заверили, что смогут сделать ЗРК, которые будут дешевле Meads.

  • Eine Korvette vom Typ K130 liegt vor der Werft Fr. Lürssen in Lemwerder (Foto:dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Корабли, которые редко выходят в море

    Еще в декабре 2001 года Германия заказала пять корветов K130. Изначально предполагалось, что они поступят на вооружение в 2007 году. Но из-за проблем с двигателями, системой кондиционирования воздуха и компьютерными программами поставка К130 флоту сильно затянулась. Сегодня готовы к выполнению операций только два корвета из пяти.

  • Korvette 130 (picture-alliance/dpa)

    На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

    Хотя бы четыре из десяти

    Бундесвер собирается с 2018 года заказать еще пять корветов К130 - с тем, чтобы хотя бы четыре выходили в море по первому приказу. Бундесвер объясняет необходимость покупки 90-метровых кораблей требованиями со стороны НАТО. Предварительная цена проекта - 1,5 миллиарда евро.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 11:56
Now live
11:56 мин

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?

Контекст

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

20 лет бундесвер испытывал нехватку финансирования. Многие образцы военной техники поступают на вооружение с опозданием или не готовы к эксплуатации. DW - о проблемах армии ФРГ. (20.02.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Девушка в казарме: трудно ли быть солдатом в бундесвере?  

Готов ли немецкий бундесвер к миротворческой миссии в Донбассе  

Транссексуал командует батальоном бундесвера  

Также по теме

Deutschland Bonn Ursula von der Leyen

Фон дер Ляйен исключает участие бундесвера в ударах по армии Сирии 08.04.2017

Глава Минобороны Германии исключает участие немецких военных в ударах по сирийским правительственным войскам. По словам Урсулы фон дер Ляйен, ключевая цель ФРГ в Сирии - "Исламское государство".

Bundeswehreinsatz in Afghanistan

Бундесвер пока не будет наращивать свой контингент в Афганистане 22.08.2017

Несмотря на планы США усилить борьбу с терроризмом в Афганистане, Берлин пока не будет менять численность своих солдат в составе афганской миссии НАТО.

Afghanistan Weihnachten Bundeswehr | Ursula von der Leyen, Verteidigungsministerin

ФРГ увеличит на треть число своих военных в Афганистане 04.03.2018

Численность воинского контингента Германии в Афганистане планируется довести до 1300 человек. Министр обороны страны ранее высказывалась против этой меры.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Путин не уйдет - не только из пролива  

Швейцария еще не решила, как потратить деньги Гульнары Каримовой  

Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно