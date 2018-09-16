Минобороны РФ утверждает, что MH17 в Донбассе сбит украинской ракетой

В российском Минобороны заявляют, что принадлежность ракеты, который был сбит малайзийский лайнер в Донбассе, установлена на основании ее бортового номера. Международная следственная группа пришла к другому выводу.
Ракета, которой сбили малайзийский пассажирский самолет над Донбассом в 2014 году, принадлежала войсковой части в Украине. С таким утверждением выступил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин на пресс-конференции в Москве в понедельник, 17 сентября.
По его словам, министерство установило, что ракета 9м38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили малайзийский "Боинг", в декабре 1986 года была передана в войсковую часть 20152 - зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время эта войсковая часть также находится в Украине.
Рассекреченная информация
Как заявил Паршин, Минобороны России выяснило, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные установили этот номер благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о гибели "Боинга". По данным Минобороны, ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.
Как уточнил Паршин, сбившую "Боинг" ракету выпустили 24 декабря 1986 года и через пять дней отправили в Украину по железной дороге. По словам российского военного, соответствующие записи есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Эти сведения имели гриф "Совершенно секретно", однако Минобороны РФ рассекретило их, пояснил он.
Международное следствие пришло к иным выводам
Международная следственная группа 24 мая представила в нидерландском Утрехте новый доклад о крушении самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17. Следователи пришли к выводу, что "Бук", из которого был сбит самолет, был доставлен с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. Журналистам был представлен видеоанализ передвижений российской установки "Бук" от места ее постоянной дислокации в России до района в Украине, над которым был сбит пассажирский лайнер.
Обвинения в фальсификации
Россия категорически отрицает причастность к крушению малайзийского "Боинга". В Минобороны РФ утверждают, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", не находилась на вооружении российской армии.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков вдобавок к этому заявил, что видеозаписи о передвижениях российского "Бука" на территории Донецкой области были сфальсифицированы.
"Совместной следственной группой были представлены видеоматериалы в доказательство того, что на территории Донецкой и Луганской областей якобы присутствовала и была причастна к трагедии малазийского "Боинга" самоходная установка российской зенитной ракетной бригады. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают", - сказал Конашенков на пресс-конференции в Москве 17 сентября.
Он подчеркнул, что его ведомство считает убедительными доказательства причастности Киева к крушению малайзийского "Боинга". "Представленные доказательства и экспертные документы являются неопровержимыми доказательствами того, что Украина не только причастна к гибели "Боинга", но и к фальсификации доказательств, представленных совместной следственной группе", - утверждал Конашенков.
Киев считает заявление Минобороны РФ "очередным неудачным фейком"
Между тем секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал фейком заявления российской стороны о том, что ракета, которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний, принадлежала России, сообщил "Интерфакс". "Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - заявил Турчинов в понедельник в Киеве.
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