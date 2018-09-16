 Минобороны РФ утверждает, что MH17 в Донбассе сбит украинской ракетой | Новости из Германии о России | DW | 17.09.2018

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Россия

Минобороны РФ утверждает, что MH17 в Донбассе сбит украинской ракетой

В российском Минобороны заявляют, что принадлежность ракеты, который был сбит малайзийский лайнер в Донбассе, установлена на основании ее бортового номера. Международная следственная группа пришла к другому выводу.

На месте крушения MH17

На месте крушения MH17

Ракета, которой сбили малайзийский пассажирский самолет над Донбассом в 2014 году, принадлежала войсковой части в Украине. С таким утверждением выступил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин на пресс-конференции в Москве в понедельник, 17 сентября.

По его словам, министерство установило, что ракета 9м38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили малайзийский "Боинг", в декабре 1986 года была передана в войсковую часть 20152 - зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время эта войсковая часть также находится в Украине.

Рассекреченная информация

Как заявил Паршин, Минобороны России выяснило, кто получил ракету, на основании ее бортового номера. Военные установили этот номер благодаря серийным номерам сопла и двигателя ракеты, представленным в мае 2018 года Международной следственной группой, ведущей расследование о гибели "Боинга". По данным Минобороны, ракету выпустили на Долгопрудненском научно-производственном предприятии.

Как уточнил Паршин, сбившую "Боинг" ракету выпустили 24 декабря 1986 года и через пять дней отправили в Украину по железной дороге. По словам российского военного, соответствующие записи есть в архивных документах Долгопрудненского научно-производственного предприятия. Эти сведения имели гриф "Совершенно секретно", однако Минобороны РФ рассекретило их, пояснил он.

Международное следствие пришло к иным выводам

Международная следственная группа 24 мая представила в нидерландском Утрехте новый доклад о крушении самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17. Следователи пришли к выводу, что "Бук", из которого был сбит самолет, был доставлен с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. Журналистам был представлен видеоанализ передвижений российской установки "Бук" от места ее постоянной дислокации в России до района в Украине, над которым был сбит пассажирский лайнер.

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Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ (24.05.2018)

 

Обвинения в фальсификации

Россия категорически отрицает причастность к крушению малайзийского "Боинга". В Минобороны РФ утверждают, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", не находилась на вооружении российской армии.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков вдобавок к этому заявил, что видеозаписи о передвижениях российского "Бука" на территории Донецкой области были сфальсифицированы.

Контекст

В расследовании о крушении MH17 появились новые сведения. Следователи впервые назвали конкретное подразделение армии РФ, которому принадлежал "Бук", сбивший малайзийский лайнер. (24.05.2018)

Какими могут быть следующие юридические шаги Нидерландов и Австралии по делу МH17, и можно ли привлечь РФ к ответственности? DW поговорила с экспертом по международному праву Маттиасом Хартвигом. (25.05.2018)

"Совместной следственной группой были представлены видеоматериалы в доказательство того, что на территории Донецкой и Луганской областей якобы присутствовала и была причастна к трагедии малазийского "Боинга" самоходная установка российской зенитной ракетной бригады. Представители совместной следственной группы могут ознакомиться с этими документами, если пожелают", - сказал Конашенков на пресс-конференции в Москве 17 сентября.

Он подчеркнул, что его ведомство считает убедительными доказательства причастности Киева к крушению малайзийского "Боинга". "Представленные доказательства и экспертные документы являются неопровержимыми доказательствами того, что Украина не только причастна к гибели "Боинга", но и к фальсификации доказательств, представленных совместной следственной группе", - утверждал Конашенков.

Киев считает заявление Минобороны РФ "очередным неудачным фейком"

Между тем секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал фейком заявления российской стороны о том, что ракета, которой в 2014 году над Донбассом был сбит пассажирский "Боинг" Малайзийских авиалиний, принадлежала России, сообщил "Интерфакс". "Заявление Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН-17 - это очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление, которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными группами", - заявил Турчинов в понедельник в Киеве.

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    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

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    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

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    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости (25.05.2018)

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Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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