 Минобороны РФ устроило показ спорной ракеты 9М729 | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2019

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Россия

Минобороны РФ устроило показ спорной ракеты 9М729

Минобороны РФ продемонстрировало зарубежным дипломатам ракету 9М729, из-за которой США выходят из ДРСМД. Однако представители США и НАТО на просмотр ракеты не пришли.

Показ ракеты 9М729

Министерство обороны России устроило в подмосковном парке "Патриот" показ ракеты 9М729, которую в США считают нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако "военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались", - заявили в среду, 23 января, в российском оборонном ведомстве.

Претензия к ракете 9М729 заключается в том, что она способна летать на расстояние больше 500 километров, что противоречит договору. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы она не могла преодолеть 500-километровую границу. "Изменения массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", - заявил начальник ракетных войск и артиллерии РФ Михаил Матвеевский.

Контекст

Если Россия откажется выполнять условия ДРСМД, Запад должен задуматься о соразмерной реакции, считает обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Николас Буссе. (05.12.2018)

ДРСМД уже не спасти. Холодная война возвращается, причем для Европы она будет еще "холоднее", чем 30 лет назад, считает обозреватель DW Кристиан Триппе. (21.01.2019)

Вашингтон, как заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на брифинге в штаб-квартире НАТО, приостановит выполнение ДРСМД уже 2 февраля.

США обвиняют Москву в том, что ее ракета 9М729 нарушает договор РСМД. "Нарушения не должны оставаться без последствий. Как я сказала российским собеседникам, у России есть выбор: либо оставить свою ракетную систему, нарушающую договор, либо сохранить договор о РСМД. И одно, и другое вместе - невозможно", - заявила Томпсон.

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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