Минобороны РФ устроило показ спорной ракеты 9М729

Министерство обороны России устроило в подмосковном парке "Патриот" показ ракеты 9М729, которую в США считают нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако "военные атташе США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и Евросоюза, которым было направлено приглашение, от посещения брифинга воздержались", - заявили в среду, 23 января, в российском оборонном ведомстве.

Претензия к ракете 9М729 заключается в том, что она способна летать на расстояние больше 500 километров, что противоречит договору. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы она не могла преодолеть 500-километровую границу. "Изменения массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", - заявил начальник ракетных войск и артиллерии РФ Михаил Матвеевский.

Вашингтон, как заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон на брифинге в штаб-квартире НАТО, приостановит выполнение ДРСМД уже 2 февраля.

США обвиняют Москву в том, что ее ракета 9М729 нарушает договор РСМД. "Нарушения не должны оставаться без последствий. Как я сказала российским собеседникам, у России есть выбор: либо оставить свою ракетную систему, нарушающую договор, либо сохранить договор о РСМД. И одно, и другое вместе - невозможно", - заявила Томпсон.

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