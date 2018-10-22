 Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2018

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Россия

Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов

На сайте госзакупок размещен тендер военного ведомства РФ на сумму в 458 миллионов рублей, которые направят на контроль активности курсантов в интернете.

Кадеты в Ростове-на-Дону

Кадеты в Ростове-на-Дону

Министерство обороны РФ планирует потратить 458 миллионов рублей (в пересчете почти 6,5 миллиона евро) на отслеживание активности в интернете курсантов военных учебных заведений, что следует из материалов сайта госзакупок. Во вторник, 23 октября, "Интерфакс" обратил внимание на тендер на "комплексное оснащение Вооруженных сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет".

Контекст

При этом 71,4 миллиона рублей предполагается потратить на расширение действующей лицензии на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

По данным компании-разработчика, данная автоматизированная система выявляет в потоке данных секретные документы, предотвращает их утечку и защищает компании от неправомерных действий сотрудников. Программа может применяться для предотвращения "нецелевого использования ресурсов компании", в том числе "пользования соцсетями, переписки с друзьями и компьютерных игр", цитирует "Интерфакс".

 

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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