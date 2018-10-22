Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов

Министерство обороны РФ планирует потратить 458 миллионов рублей (в пересчете почти 6,5 миллиона евро) на отслеживание активности в интернете курсантов военных учебных заведений, что следует из материалов сайта госзакупок. Во вторник, 23 октября, "Интерфакс" обратил внимание на тендер на "комплексное оснащение Вооруженных сил Российской Федерации средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет".

При этом 71,4 миллиона рублей предполагается потратить на расширение действующей лицензии на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

По данным компании-разработчика, данная автоматизированная система выявляет в потоке данных секретные документы, предотвращает их утечку и защищает компании от неправомерных действий сотрудников. Программа может применяться для предотвращения "нецелевого использования ресурсов компании", в том числе "пользования соцсетями, переписки с друзьями и компьютерных игр", цитирует "Интерфакс".

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