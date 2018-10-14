Минобороны РФ опровергло сообщение о бомбардировках в Идлибе

Министерство обороны РФ опровергло информацию СМИ о нанесении точечных ударов по целям в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб. Эти данные "абсолютно не соответствуют действительности", заявил представитель ведомства в понедельник, 11 марта.

В тот же день газета "Коммерсант" сообщила о нарушении российской авиацией, дислоцирующейся на авиабазе Хмеймим в Латакии, режима деэскалации в провинции Идлиб. 9 марта ВКС РФ нанесли точечные авиаудары в северо-западной части региона в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур, пишет издание, ссылаясь на два военных источника. По словам собеседников "Коммерсанта", непосредственным поводом авианалетов стало нарушение исламистами режиа прекращения огня.

Четыре зоны деэскалации

В соответствии с договоренностями, достигнутыми Россией, Ираном и Турцией в Астане в мае 2017 года, на юго-западе Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией. В последние месяцы ситуация в этих регионах обострилась.

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