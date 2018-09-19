 Минобороны РФ объяснило нестыковки в документах к сбившей MH17 ракете | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2018

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Россия

Минобороны РФ объяснило нестыковки в документах к сбившей MH17 ракете

Формуляр двигателя ракеты "Бук" был скопирован с восстановленного подлинника и поэтому датирован более поздним числом, заявили в российском Минобороны.

Представление доклада о катастрофе MH17, Нидерланды, 24 мая 2018 г.

Представление доклада о катастрофе MH17, Нидерланды, 24 мая 2018 г.

Министерство обороны РФ объяснило несоответствия в документах о ракете комплекса "Бук", которой был сбит в небе над Донбассом малазийский "Боинг" рейса MH17. Расхождение в датах на формуляре двигателя зенитной ракеты связано с тем, что образец формуляра был изготовлен заранее, утверждает пресс-служба ведомства в пятницу, 21 сентября.

На брифинге 19 сентября Минобороны предоставил "неопровержимых доказательств" непричастности России к авиакатастрофе над Донбассом в 2014 году. При этом в качестве даты производства ракеты в продемонстрированных документах указывается 24 декабря 1986 года, однако один из документов - "восстановленный подлинник формуляра на двигатель" - датирован 14 января 1986 года. На это обратила внимание "Новая газета", сделав вывод, что документ на готовое изделие был заполнен почти за год до его производства.

Что такое "восстановленный подлинник"?

В Минобороны объяснили, что при создании зенитной управляемой ракеты 9М38 на нее разрабатывался комплект рабочей документации, куда входил экземпляр формализованного формуляра на двигатель. Этот документ являлся эталонным ("подлинник"), и с него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация.

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Если "подлинник" приходил в негодность, создавалась его точная копия ("восстановленный подлинник"), с которого также продолжалось тиражирование формуляров. Так, в случае с ракетой комплекса "Бук", формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись, утверждает Минобороны. 

Данные Международной следственной группы

Международная следственная группа 24 мая представила доклад о крушении самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17, из которого следует, что "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. Журналистам был представлен видеоанализ передвижений российской установки "Бук" от места ее постоянной дислокации в России до района в Украине, над которым был сбит пассажирский лайнер.

В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили "Боинг", принадлежала войсковой части в Украине.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

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    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Ссылки в интернете

"Новая газета" указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17

Минобороны РФ утверждает, что MH17 в Донбассе сбит украинской ракетой

Минобороны РФ ответило на вопросы о подлинности документов по вскрывшимся фактам о крушении малазийского "Боинга" МН-17

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Крушение MH17: российский след привел следствие в Курск  

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ  

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Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи.

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