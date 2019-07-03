Минобороны РФ назвало первое имя жертвы трагедии в Баренцевом море

Министерство обороны РФ назвало первое имя члена экипажа глубоководного аппарата "Лошарик", на борту которого 1 июля случился пожар. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьев вывел из аварийного отсека гражданского специалиста и тем самым спас ему жизнь, сообщило Минобороны в среду, 3 июля.

После спасения специалиста Соловьев продолжил "бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа", говорится далее в сообщении. Ранее о гибели в ходе пожара на глубоководном аппарате 37-летнего капитана второго ранга Дмитрия Соловьева писали СМИ Брянской области, где, по их информации, он родился.

Минобороны сообщило также, что при пожаре погибли семь капитанов первого ранга (в том числе два Героя России), три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Ведомство обещало позднее опубликовать полный список погибших. Моряки-подводники ценой своих жизней "ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат", отмечают в оборонном ведомстве.

Кремль назвал информацию о "Лошарике" секретной

1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата в Баренцевом море погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. По официальным данным, возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна, военные погибли в результате отравления продуктами горения.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа удалось спасти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что информация о типе глубоководного аппарата и характере задач не будет разглашаться в интересах госбезопасности.

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