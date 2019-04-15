Министр юстиции США утверждает, что Трамп не редактировал доклад Мюллера

Генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, заявил, что президент Дональд Трамп не вносил правки в ту версию расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном российском вмешательстве в выборы США, которая была представлена общественности в четверг. Таким образом он не воспользовался правом скрыть некоторые пассажи документа, несмотря на то, что у Трампа была возможность ознакомиться с его полным текстом.

В четверг расследование в отредактированном виде было предоставлено Конгрессу, а позже опубликовано на сайте министерства юстиции. Документ подвергся редактуре из-за наличия в нем "чувствительной" информации, сообщил Барр. Он также подтвердил информацию о том, что в докладе отсутствуют доказательства сговора между Трампом и Кремлем.

Почти два года расследования

Комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера с мая 2017 года расследовала предполагаемое вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. 22 марта в Минюсте США сообщили о завершении расследования. Двумя днями позже Барр после ознакомления с его результатами заявил, что Мюллер не обнаружил сговора предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

В докладе, как отметил генпрокурор в письме в Палату представителей Конгресса США, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа найдено не было. Вмешательство в выборы происходило, по данным спецпрокурора, через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, а также через хакерские атаки.

24 марта лидеры Демократической партии США Ненси Пелоси и Чак Шумер потребовали полной и безотлагательной публикации доклада спецпрокурора. Позднее сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал Барра обнародовать как можно больше деталей расследования Мюллера.

Сам президент Соединенных Штатов назвал "потраченным впустую" время, в течение которого велось расследование.

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