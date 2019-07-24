Министр юстиции Латвии критикует главу МВД за поход на концерт Григория Лепса

Министр юстиции Латвии Янис Борданс раскритиковал главу латвийского МВД Сандиса Гиргенса за его посещение концерта российского эстрадного исполнителя Григория Лепса. Об этом латвийское издание Jauns сообщило во вторник, 23 июля.

По словам Борданса, глава МВД на концерте в Юрмале сидел на первом ряду, "унижая латвийское государство". Кроме того, министр юстиции раскритиковал ведомство Гиргенса, поскольку оно не смогло обеспечить внесение российского исполнителя в черный список.

В начале мая информагентство BNS сообщило, что Григорию Лепсу запрещен въезд в Литву из-за предполагаемых связей с российским криминальным миром. С 2013 года эстрадный исполнитель находится в черном списке Минфина США по подозрению в связях с одной из российских преступных группировок. Кроме того, Лепс включен в черные списки Украины и Израиля.

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