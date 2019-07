Министр юстиции Латвии критикует главу МВД за поход на концерт Григория Лепса

Известные голоса

Джонни Кэш

Его считают настоящей "иконой" стиля кантри. Но Джонни Кэш еще и мастер контраста: свои страстные песни певец всегда исполнял проникновенным голосом. Наиболее популярные композиции - "I Walk the Line," "Folsom Prison Blues" и "Ring of Fire". А спустя 11 лет после смерти Джонни Кэша вышел его студийный альбом "Out Among the Stars", в который вошли композиции, написанные им еще в 1980-е годы.