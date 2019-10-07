 Министр энергетики США раскритиковал газопровод ″Северный поток-2″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.10.2019

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Европа

Министр энергетики США раскритиковал газопровод "Северный поток-2"

Проект "Северный поток-2" - это большой удар по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы, заявил министр энергетики США Рик Перри. Он призвал покупать американский газ.

Прокладка Северного потока-2 на корабле в Балтийском море в Германии

Прокладка "Северного потока-2"

Министр энергетики США Рик Перри раскритиковал реализацию проекта газопровода "Северный поток-2". Во время визита в Литву в понедельник, 7 октября, он заявил, что этот проект является большим ударом по диверсификации и безопасности энергоснабжения Европы.

Контекст

Применение Газовой директивы ЕС к "Северному потоку - 2" может на несколько лет задержать его ввод в эксплуатацию. Это стало темой обсуждения на германо-российской экономической конференции в Берлине. (22.02.2019)

Вскоре будет окончательно утвержден маршрут "Северного потока-2" по Кургальскому заказнику. Почему его нужно изменить, DW объяснил представитель "Гринпис России" Алексей Ярошенко. (13.03.2018)

"Этот газопровод повысит влияние России на европейскую внешнюю политику и уязвимость Европы от перебоев снабжения", - цитирует Перри агентство dpa. По его словам, "Турецкий поток" и "Северный поток-2" дадут Москве возможность остановить транзит через Украину уже до конца следующего года.

Перри призвал покупать газ из США

Министр энергетики также призвал европейцев покупать больше сжиженного газа из США. Его страна хотела бы "усилить отношения со странами Европы в области энергетики". Вместе с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии он подписал соответствующую декларацию о совместной работе по диверсификации газоснабжения.

Строительство "Северного потока-2" по планам "Газпрома" должно было завершиться к концу 2019 года, однако оно затягивается из-за того, что Дания пока не выдала разрешение на прокладку газопровода через свои территориальные воды. В случае отказа "Газпром" может проложить трубу по другому маршруту, однако это приведет к увеличению сроков и удорожанию строительства.

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    Автор: Андрей Гурков


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