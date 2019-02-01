Министр финансов ФРГ предупредил о нехватке 25 млрд евро в бюджете к 2023 году

К 2023 году в бюджете Германии может возникнуть дефицит в 24,7 млрд евро, сообщает в воскресенье, 3 февраля, газета Bild со ссылкой на данные министра финансов страны Олафа Шольца (Olaf Scholz). Его расчеты включают в себя также полное израсходование 35,2 млрд евро, отложенных на финансирование содержания беженцев в Германии. В последние годы средства из этого фонда не использовались, поскольку правительству удавалось покрывать расходы на беженцев из текущего бюджета.

Шольц связывает ожидаемый дефицит с растущими государственными расходами и сокращением налоговых сборов в ближайшие годы. Так, по его подсчетам, только из-за снижающихся налоговых поступлений бюджет будет терять по 5 млрд евро в год. На встрече с представителями других министерств он предостерег от планирования новых дополнительных расходов.

По итогам 2018 года Германия достигла профицита бюджета более 11 млрд евро. Основные причины - экономический рост, увеличение числа занятых, что способствовало высоким налоговые поступления. Таким образом, ФРГ завершила год с профицитом в пятый раз подряд. Однако часть профицита уже распланирована, кроме того правительство решило выделить дополнительные средства на финансирование школ продленного дня, сокращение так называемого налога солидарности, введенного после объединения Германии, и дальнейшего пополнения фонда, предназначенного для решения миграционных проблем.

Бюджет Германии на 2019 год предусматривает увеличение расходов, в частности, на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики и помощь развивающимся странам. Как и в предыдущие пять лет, ФРГ планирует отказаться от новых заимствований, последовательно придерживаясь стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null). Она подразумевает, что запланированные расходы финансируются не новыми кредитами, а исключительно из доходов бюджета.

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