 Министр финансов ФРГ предупредил о нехватке 25 млрд евро в бюджете к 2023 году | Новости из Германии о Германии | DW | 04.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Министр финансов ФРГ предупредил о нехватке 25 млрд евро в бюджете к 2023 году

Олаф Шольц связывает будущий дефицит бюджета ФРГ с растущими расходами государства и ожидаемым сокращением налоговых поступлений.

Министр финансов Германии Олаф Шольц

Министр финансов Германии Олаф Шольц

К 2023 году в бюджете Германии может возникнуть дефицит в 24,7 млрд евро, сообщает в воскресенье, 3 февраля, газета Bild со ссылкой на данные министра финансов страны Олафа Шольца (Olaf Scholz). Его расчеты включают в себя также полное израсходование 35,2 млрд евро, отложенных на финансирование содержания беженцев в Германии. В последние годы средства из этого фонда не использовались, поскольку правительству удавалось покрывать расходы на беженцев из текущего бюджета. 

Контекст

DW наглядно объясняет, как немцы расходуют семейный бюджет и знакомит вас со структурой потребительских расходов домашнего хозяйства в Германии. (14.12.2018)

Расходная часть бюджета ФРГ составит 356,4 млрд евро. Правительство заложило в проект увеличение расходов на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики, помощь развивающимся странам. (23.11.2018)

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Германию за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборонные нужды. DW выяснила, насколько обоснованной является эта критика. (12.07.2018)

Шольц связывает ожидаемый дефицит с растущими государственными расходами и сокращением налоговых сборов в ближайшие годы. Так, по его подсчетам, только из-за снижающихся налоговых поступлений бюджет будет терять по 5 млрд евро в год. На встрече с представителями других министерств он предостерег от планирования новых дополнительных расходов. 

По итогам 2018 года Германия достигла профицита бюджета более 11 млрд евро. Основные причины - экономический рост, увеличение числа занятых, что способствовало высоким налоговые поступления. Таким образом, ФРГ завершила год с профицитом в пятый раз подряд. Однако часть профицита уже распланирована, кроме того правительство решило выделить дополнительные средства на финансирование школ продленного дня, сокращение так называемого налога солидарности, введенного после объединения Германии, и дальнейшего пополнения фонда, предназначенного для решения миграционных проблем.

Бюджет Германии на 2019 год предусматривает увеличение расходов, в частности, на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики и помощь развивающимся странам. Как и в предыдущие пять лет, ФРГ планирует отказаться от новых заимствований, последовательно придерживаясь стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null). Она подразумевает, что запланированные расходы финансируются не новыми кредитами, а исключительно из доходов бюджета.

Смотритетакже:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


  • Купюры евро

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    133 случая ненужных трат госсредств

    За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.

  • Замок Эльмау

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогостоящий саммит в Эльмау

    По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.

  • Октоберфест

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Выпить пиво с агентом BND

    Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".

  • Continental-Arena в Регенсбурге

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Роскошный стадион для клуба региональной лиги

    Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.

  • Светящиеся канализационные люки

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Светящиеся канализационные люки

    В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.

  • Смартфон с App Где они покоятся

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

    Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.

    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


Смотреть видео 01:56
Now live
01:56 мин

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

Канализационные люки с подстветкой, агенты BND на Октоберфесте, аренда дорогих отелей - Союз немецких налогоплательщиков информирует общественность о сомнительных проектах политиков. (01.10.2015)  

Ссылки в интернете

Сайт Bild

Аудио- и видеофайлы по теме

"Зеленый свет" дорожным сборам: автобаны в Германии будут платными  

Повышение пенсий и рост госрасходов - секрет немецкого успеха  

Как беженцы помогут немецкой экономике?  

Также по теме

Deutschland Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag

Бундестаг принял рекордный бюджет Германии на 2019 год 23.11.2018

Расходная часть бюджета ФРГ составит 356,4 млрд евро. Правительство заложило в проект увеличение расходов на оборону, социальные нужды, цифровизацию экономики, помощь развивающимся странам.

Frankfurt Euro-Zeichen

Бюджет Германии 2019: растут и расходы, и доходы 11.09.2018

В бундестаге начались дебаты по бюджету страны на 2019 год. Министр финансов надеется, что Германия вновь сможет обойтись без долгов.

Pressekonferenz zum Haushalt 2018 Olaf Scholz

Правительство ФРГ одобрило проект бездефицитного бюджета на 2018 год 02.05.2018

Расходная и доходная часть бюджета составят 341 миллиард евро каждая. Это позволит правительству инвестировать в будущее и выполнять международные обязательства страны.

Реклама

Самые читаемые

В Санкт-Петербурге Навальный объявил о заговоре  

Комментарий: Навальный против Путина - битва за Санкт-Петербург  

В Берлине предложили решение спора между РФ и США о ДРСМД  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно