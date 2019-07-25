 Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал Amazon | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.07.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал Amazon

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что платформа для онлайн-торговли товарами и услугами Amazon разрушила систему розничной торговли в США.

Логотип компании Amazon

Логотип компании Amazon

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что деятельность крупнейшей в мире платформы для продажи товаров и услуг в интернете Amazon привела к снижению конкуренции в сфере розничной торговли. Об этом политик заявил вечером в среду, 24 июля, в эфире американского телеканала CNBC.

"Думаю, что если взглянуть на Amazon, у которого есть несомненные преимущества, то становится очевидно, что в США он разрушили систему розничной торговли", - заявил Мнучин. По его мнению, деятельность концерна "нанесла удар по малому бизнесу" и решение Минюста США изучить ее на предмет соответствия антимонопольному законодательству было "абсолютно верным". "Я буду рад узнать, какие рекомендации генпрокурор даст в этом отношении президенту США", - подчеркнул Мнучин.

Проверка Amazon, Google, Facebook и Apple Минюстом США

Во вторник, 23 июля, министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что оно планирует провести масштабную проверку глобальных интернет-компаний, чтобы проверить, "какими способами они достигли лидерства на глобальном рынке и насколько они вовлечены в действия, ведущие к снижению конкуренции на рынке, подавлению инноваций и, как следствие, нарушению прав потребителей".

В данном заявлении Минюста не указывалось названий конкретных компаний, однако, по данным информагентства Reuters, речь может идти об  Amazon, Google, Facebook и Apple.

Реагируя на данные обвинения, представитель компании Amazon заявил, что 90 процентов всех покупок, осуществляемых через платформу, совершаются в традиционных магазинах. "Независимые компании осуществляют на платформе продажи физических товаров на сумму, составляющую 58 процентов брутто объема продаж Amazon. Оборот этой ниши вырос в два раза быстрее, чем наш собственный и достиг в 2018 году суммы в 160 млрд долларов", - подчеркнул представитель концерна Amazon.

Контекст

Концерн Amazon ищет место для второй штаб-квартиры. Многие американские города пытаются заинтересовать компанию щедрыми финансовыми предложениями, не заботясь о налогоплательщиках. (27.10.2017)

Рынок сбыта в интернете развивается огромными темпами. Пожалуй, нет ни одного вида товаров, который невозможно было бы купить в Сети. Но не каждому сопутствует удача. Кто оказался в выигрыше, кто - в проигрыше? (02.07.2007)

Конгресс США подозревает интернет-концерны в нарушении антимонопольного законодательства

Более мягко Стивен Мнучин высказался в отношении Google, назвав его американским предприятием, "которое хочет помочь США". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовящейся проверке концерна по обвинению в сотрудничестве с правительством Китая.

В июне конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News, что Конгресс США собирается проверить концерны Google, Facebook, Apple и Amazon на соответствие антимонопольному законодательству. При этом Чичиллине назвал данные компании "монополиями" и отметил, что они собирают данные пользователей и тем самым негативно влияют на их частную жизнь. 

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Грузовые автомобили

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Самый высокий штраф …

    …за картельный сговор Еврокомиссия наложила на четырех производителей грузовиков. Наказание за ценовой сговор составило в общей сложности 2,93 млрд евро. Львиную долю заплатил концерн Daimler - миллиард евро. В скандале были также замешаны компании Iveco, Volvo/Renault и DAF. Производителю грузовиков MAN удалось избежать штрафа благодаря оказанной помощи в разоблачении сговора.

  • Офис Google

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Не сговор, но…

    …злоупотребление своим положением на рынке выявила Еврокомиссия в этом году у компании Google. Доминирующая позиция Google в поиске товаров в Сети привела к потерям у конкурентов. В июне Еврокомиссия оштрафовала компанию на рекордные 2,42 млрд евро.

  • Высотные здания в Лондоне

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Манипулирование ставками Libor…

    …было выявлено в 2013 году у восьми крупнейших банков. Тайный сговор по ежедневной манипуляции ставкой Libor (на ее основе устанавливается процент по межбанковским кредитам) привел к тому, что Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, Barclays и UBS обязали выплатить 1,71 млрд евро.

  • Телевизор LG на выставке

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Сговор производителей кинескопов…

    …в 2012 году называли классическим антимонопольным нарушением. Семь производителей кинескопов обязали выплатить общий штраф в 1,47 млрд евро. В сговоре оказались замешаны компании Samsung SDI, Thomson, Philips, LG Electronics, Panasonic, Toshiba и MTPD. В течение почти 10 лет они делили между собой рынок. Компания Chunghwa полностью избежала штрафа благодаря оказанной помощи в расследовании.

  • Символическая картинка: разбитое автомобильное стекло

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Монополист-рецидивист…

    …был выявлен в 2008 году после разоблачения картеля производителей автостекол. ЕС наложил штраф в 1,3 млрд евро на четыре компании за ценовой сговор. В скандал оказались втянуты Saint-Gobain из Франции, Asahi из Японии, Pilkington из Великобритании и Soliver из Бельгии. Saint-Gobain заплатила больше всех, 896 миллионов евро, поскольку уже нарушала антимонопольное законодательство.

  • Газохранилище компании Gaz de France

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Классический отраслевой сговор…

    …выявил ЕС в 2009 году у поставщиков газа E.on и Gaz de France. Во время строительства газопровода они договорились, что не будут использовать его для поставок газа на их собственные рынки и таким образом нарушили нормы, регулирующие вопросы конкуренции. Штраф: 553 миллиона евро для каждой компании.

  • Логотив Intel у офиса компании

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Крупнейший производитель микросхем…

    …подкупал дилеров, таких, как Media Markt, чтобы компьютеры оснащались только процессорами Intel. В мае 2009 года ЕС наложил на компанию штраф в миллиард евро за то, что она злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. Intel нанесла ущерб второму по величине производителю микросхем AMD путем недопустимых скидок и прямых платежей производителям компонентов.

  • Эскалатор

    Самые громкие случаи картельных сговоров

    Производители лифтов и эскалаторов…

    …между 1995 и 2004 годами устроили ценовой сговор, поделили между собой рынок и обменивались конфиденциальной информацией. В итоге ThyssenKrupp из Германиии, Otis из США, Schindler из Швейцарии, Kone из Финляндии, а также Mitsubishi Elevator из Японии выплатили в 2007 году штраф в 992 миллиона евро.

    Автор: Рольф Венкель, Никита Баталов


Смотреть видео 02:12

Еврокомиссия против гигантов Apple и Amazon

Контекст

Самые громкие случаи картельных сговоров

Пять немецких автопроизводителей подозреваются в картельном сговоре. Если они и в правду нарушили закон, это может дорого обойтись. Самые нашумевшие картельные сговоры - в галерее DW.  

Ссылки в интернете

Критика концерна Amazon, высказанная министром финансов США Стивеном Мнучином вэфире телеканала CNBC

Критика концерна Amazon, высказанная министром финансов США Стивеном Мнучином вэфире телеканала CNBC

Заявление министерства юстиции США о начале проверки в отношении глобальных концернов

Заявление министерства юстиции США о начале проверки в отношении глобальных концернов

Аудио- и видеофайлы по теме

Еврокомиссия против гигантов Apple и Amazon  

Супермаркет будущего: без кассы, но с приложением  

Указ Трампа ударил по бизнесу (31.01.2017)  

Реклама

Самые читаемые

"Стоял бесхозный": как белорусские пенсионеры воруют электросамокаты  

Белорусский дипломат в Турции получил огнестрельные ранения  

В Стамбуле задержали несколько тысяч нелегальных мигрантов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно