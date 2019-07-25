Министр финансов США Стивен Мнучин раскритиковал Amazon

Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что деятельность крупнейшей в мире платформы для продажи товаров и услуг в интернете Amazon привела к снижению конкуренции в сфере розничной торговли. Об этом политик заявил вечером в среду, 24 июля, в эфире американского телеканала CNBC.

"Думаю, что если взглянуть на Amazon, у которого есть несомненные преимущества, то становится очевидно, что в США он разрушили систему розничной торговли", - заявил Мнучин. По его мнению, деятельность концерна "нанесла удар по малому бизнесу" и решение Минюста США изучить ее на предмет соответствия антимонопольному законодательству было "абсолютно верным". "Я буду рад узнать, какие рекомендации генпрокурор даст в этом отношении президенту США", - подчеркнул Мнучин.

Проверка Amazon, Google, Facebook и Apple Минюстом США

Во вторник, 23 июля, министерство юстиции США опубликовало заявление о том, что оно планирует провести масштабную проверку глобальных интернет-компаний, чтобы проверить, "какими способами они достигли лидерства на глобальном рынке и насколько они вовлечены в действия, ведущие к снижению конкуренции на рынке, подавлению инноваций и, как следствие, нарушению прав потребителей".

В данном заявлении Минюста не указывалось названий конкретных компаний, однако, по данным информагентства Reuters, речь может идти об Amazon, Google, Facebook и Apple.

Реагируя на данные обвинения, представитель компании Amazon заявил, что 90 процентов всех покупок, осуществляемых через платформу, совершаются в традиционных магазинах. "Независимые компании осуществляют на платформе продажи физических товаров на сумму, составляющую 58 процентов брутто объема продаж Amazon. Оборот этой ниши вырос в два раза быстрее, чем наш собственный и достиг в 2018 году суммы в 160 млрд долларов", - подчеркнул представитель концерна Amazon.

Конгресс США подозревает интернет-концерны в нарушении антимонопольного законодательства

Более мягко Стивен Мнучин высказался в отношении Google, назвав его американским предприятием, "которое хочет помочь США". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовящейся проверке концерна по обвинению в сотрудничестве с правительством Китая.

В июне конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News, что Конгресс США собирается проверить концерны Google, Facebook, Apple и Amazon на соответствие антимонопольному законодательству. При этом Чичиллине назвал данные компании "монополиями" и отметил, что они собирают данные пользователей и тем самым негативно влияют на их частную жизнь.

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