 Министр обороны ФРГ требует повысить расходы на вооружения | Новости из Германии о Германии | DW | 20.07.2019

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Германия

Министр обороны ФРГ требует повысить расходы на вооружения

Новая министр обороны Германии решительно поддерживает увеличение военных расходов. Она заверила, что Берлин выступает за их повышение до двух процентов от ВВП, как того требует НАТО.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Новая глава Минобороны Германии, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выступает за увеличение расходов на вооружения. Берлин однозначно принял поставленную НАТО цель повысить эту статью расходов до уровня двух процентов от ВВП страны, сказала министр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в воскресенье, 20 июля. По словам Крамп-Карренбауэр, совершенно очевидно, что невозможно достичь этой цели сразу, но направление должно быть задано четко.

Германия, как и другие страны-члены НАТО, признала необходимость повышения оборонных расходов до двух процентов от ВВП к 2024 году. Таким образом, в ситуации с ФРГ речь идет о десятках миллиардов евро ежегодно. Тем не менее, в бюджет на 2020 год эти расходы заложены лишь на уровне 1,37 процента от ВВП, а к 2023 году, согласно финансовому плану, эта доля вообще должна снизиться до 1,25 процента. 

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 Давление со стороны Трампа 

Президент США Дональд Трамп постоянно критикует уровень оборонных расходов Германии. По его словам, ФРГ не выплачивает "справедливую долю" в рамках своих обязательств перед НАТО.

Трамп в течение продолжительного времени критиковал уровень военных расходов и других союзников по НАТО. И, как заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, регулярные претензии со стороны президента США возымели эффект: правительства решили выделить на оборону дополнительные 88 млрд евро до конца 2020 года.

Поворотным в истории НАТО стал саммит 2014 года в Уэльсе, проведенный после аннексии Крыма Россией и начала войны в Донбассе. По итогам встречи были сформированы силы сверхбыстрого реагирования - около пяти тысяч солдат, способных к разворачиванию на протяжении двух-семи дней. Затем НАТО решила разместить в Польше и странах Балтии по батальону на ротационной основе.

Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны Германии 17 июля. На этом посту она сменила Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen), избранную главой Еврокомиссии.

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