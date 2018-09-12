 Министр обороны ФРГ выступает за ″убедительное устрашение″ Асада | Новости из Германии о Германии | DW | 12.09.2018

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Германия

Министр обороны ФРГ выступает за "убедительное устрашение" Асада

В Германии идут острые дискуссии о том, должен ли бундесвер принять участие в операции в Сирии, если режим Асада применит химическое оружие.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) считает, что в случае большого наступления в сирийской провинции Идлиб и применения правительственными войсками химического оружия необходимо применять политику "убедительного устрашения". Германия не может отмахнуться от вопроса, какие возможности существуют для того, чтобы предотвратить использование химического оружия, заявила министр, выступая в бундестаге в среду, 12 сентября.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что не может полностью исключить участие Германии в сирийском конфликте. В предыдущие годы президент Сирии Башар Асад использовал химическое оружие как "инструмент для террора против собственного населения", заявила министр. По ее словам, мировое сообщество не может и не должно больше терпеть это.

Контекст

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"Мы не можем не обращать внимания на то, как где-то применяется химическое оружие и не соблюдается международная конвенция", - заявила канцлер ФРГ, говоря о Сирии. (12.09.2018)

Однако, указала фон дер Ляйен, пока неизвестно как будут развиваться события. Министр призвала к детальному анализу сложившейся ситуации. " И тогда, я подчеркиваю, только тогда, мы решим, что мы как правительство сможем сделать совместно с парламентом", - отметила она. Глава Минобороны полностью убеждена, что решение сирийской проблемы является, в первую очередь, задачей дипломатии, но чтобы остановить катастрофу, необходимо "убедительное устрашение".

сообщения о возможном участии бундесвера в операции в Сирии, заявила, что социал-демократы "не станут ни в правительстве, ни в парламенте" одобрять такой шаг. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) в свою очередь отметил, что "правительство будет действовать в соответствии с Основным законом ФРГ и международным правом".

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