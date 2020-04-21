Министр здравоохранения Германии настаивает на прагматизме в смягчении локдауна

В дальнейшем смягчении локдауна в Германии политики должны руководствоваться понятными критериями, считает министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). "Чем более убедительными будут правила, тем скорее с ними будут соглашаться и их выполнять", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke в субботу, 25 апреля.

При этом он указал, что при принятии следующих мер по ослаблению антикризисных ограничений, речь должна идти об общих стандартах для всех земель. Согласованные критерии первых шагов по ослаблению локдауна, по словам Шпана, вызывают много вопросов. "Для многих непонятно, почему магазинам площадью 799 кв. м. разрешили открыться, но магазинам площадью 801 кв. м. - нет. Или почему можно гулять вокруг озера, но не играть в гольф", - лтметил министр.

По словам Шпана, решающее значение при этом имеет возможность обеспечить соблюдение дистанции и гигиенических стандартов. "Праздники или народные гуляния представляют крайне высокий риск. Напротив тот, кто совершает покупки в магазине с необходимой дистанцией от других или поддерживает здоровье с помощью спорта в фитнес-центре, должен иметь возможность это делать", - подчеркнул он.

Ослабление локдауна в Германии

20 апреля в Германии началось поэтапное ослабление карантинных мер. В частности, открылись небольшие магазины, а также книжные магазины и центры продаж велосипедов и автомобилей любой площади. С 4 мая поэтапно возобновляются занятия в школах. В первую очередь занятия начнут выпускные классы.

30 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и премьер-министры 16 федеральных земель обсудят первые итоги смягчения локдауна и возможность отменить дальнейшие ограничения. Принятие конкретных решений в этой связи находится в компетенции земельных властей.

По данным Института имени Роберта Коха, общее число выявленных заражений SARS-CoV-2 в Германии превысило 152 тысячи, от последствий инфекции скончались 5,5 тысячи человек. За последние сутки в стране появилось 2 тысячи новых случаев коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19.

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