Министерство спорта РФ приостановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта РФ приостановило до 1 марта 2020 года государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Соответствующий приказ в пятницу, 31 января, подписал глава ведомства Олег Матыцин. Решение принято в связи с невыполнением легкоатлетической федерацией обязанностей по предотвращению допинга в спорте, систематическими нарушениями спортсменами ВФЛА общероссийских антидопинговых правил, а также фактами запрещенного сотрудничества, отмечается в заявлении Минспорта.

Кроме того, ведомство сослалось на предоставление ВФЛА неудовлетворительных разъяснений по делу о нарушении антидопинговых правил российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко, о котором ранее заявил Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Руководство ВФЛА не обеспечило участие федерации в предотвращении допинга и борьбе с ним, а также не предприняло необходимые меры для конструктивного взаимодействия в сложившейся ситуации с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций World Athletics, отметило Минспорта.

Госаккредитация приостановлена ради защиты интересов спортсменов

Госаккредитация приостановлена с целью защиты интересов российских спортсменов и не содержит дополнительные риски для легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, говорится далее в заявлении.

"Это решение послужит сигналом для ВФЛА о необходимости внесения кардинальных изменений в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями в целях их конструктивного развития. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА, действие государственной аккредитации будет возобновлено", - указало ведомство.

Министр спорта надеется на позитивный результат

Министр спорта Матыцин выразил надежду на то, что данные меры "будут способствовать улучшению диалога" и "приведут к позитивному результату". Одновременно в ведомстве не исключили, что развитие легкой атлетики в России может быть поручено другой спортивной организации, пишет ТАСС.

Приостановление госаккредитации ВФЛА предполагает невозможность государственного финансирования проводимых федерацией соревнований и сборов, а также приостановку процесса присвоения спортивных разрядов и тренерских и судейских категорий. При этом легкоатлеты лишатся возможности претендовать на ставку "спортсмен-инструктор", а тренерам не будут начисляться коэффициенты результативности.

World Athletics может исключить ВФЛА

29 января Совет AIU рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из своих рядов, если будут доказаны обвинения в ее адрес "по делу Лысенко". "Совет AIU рекомендовал World Athletics сохранить процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении. Рекомендации были даны после рассмотрения ответа ВФЛА на обвинения, в которых указывалось на причастность ее руководителей к фальсификации документов и даче ложных показаний.

Данил Лысенко в августе 2018 года был дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правил, поскольку он, в числе прочего, трижды не сообщил о месте пребывания для прохождения допинг-контроля.

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