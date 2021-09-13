Министерство иностранных дел Латвийской Республики

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
Главы МИД и министерств обороны стран Балтии и Польши обсудили в Латвии совместный ответ на традиционные и гибридные угрозы у их границ.
Причиной дипломатического скандала стал инцидент в Риге, где глава МИД Латвии и мэр латвийской столицы публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля.
Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
Глава МИД Латвии обосновал запрет тем, что для балтийского государства "неприемлема глорификация нацизма в любой форме". В своей программе Владимир Соловьев положительно отозвался о Гитлере и Скорцени.
Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание Алексея Навального неприемлемым и потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера.
Если Госдума РФ примет закон о реабилитации пакта Молотова-Риббентропа, это отразится на отношениях России с Латвией и всем Евросоюзом, предостерег латвийский МИД.
По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
Европейские страны должны принять предупредительные меры для защиты от возможных кибератак, заявил Эдгар Ринкевич в Берлине.
Главы МИД трех стран Балтии просят НАТО уделить больше внимания их противовоздушной обороне.
Главы МИД стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы - встретились с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Они предупредили о попытках Москвы подорвать основу их демократических институтов.
МИД Латвии запретил въезд в страну 49 лицам, внесенным в "список Магнитского". Ранее аналогичные законы были приняты в пяти странах мира.
Главы МИД Польши, Швеции, Литвы, Чехии, Латвии и других стран указывают на попытки "внешних игроков" ослабить единство внутри ЕС. 13 ноября Совет ЕС обсудит меры по противодействию кампаниям РФ по дезинформации.
В ходе визита в Эстонию, Латвию и Литву глава немецкого МИДа много говорил о европейской безопасности. Для стран Балтии это стало важным заверением в партнерстве, считают эксперты.
Глава латвийского МИДа призвал российского посла воздержаться от высказываний, способствующих расколу общества. Обвинения во лжи и упреки со стороны Вешнякова он назвал неприемлемыми.
Национальный совет электронных СМИ Латвии на полгода запретил ретрансляцию в стране программ телеканала "РТР-Планета", принадлежащего ВГТРК. DW выяснила, в чем суть претензий Нацсовета.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact