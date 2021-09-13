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Министерство иностранных дел Латвийской Республики

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Krynki, 1.9.2021***Polish soliders set up barbed wire fence in Border Zone near Krynki on September 1, 2021. (Photo by Maciej Luczniewski/NurPhoto)

Страны Балтии и Польша заявили о "дефиците безопасности" у границ 13.09.2021

Главы МИД и министерств обороны стран Балтии и Польши обсудили в Латвии совместный ответ на традиционные и гибридные угрозы у их границ.
Flaggenaustausch Belarus. Rot/Weiß Grüne Flagge wird gegen Rot/Weiße ersetzt Quelle: https://failiem.lv/u/pydvzycb9 -- via Ivan Sotnikov

Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов 24.05.2021

Причиной дипломатического скандала стал инцидент в Риге, где глава МИД Латвии и мэр латвийской столицы публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
2895912 07/18/2016 Aerial view of the Foreign Ministry building in Moscow. Maksim Blinov/Sputnik |

МИД РФ вызвал послов стран Балтии и Словакии 27.04.2021

Главы диппредставительств Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии вызваны на Смоленскую площадь 28 апреля.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends the announcement of the verdict in the defamation case at an offsite hearing of Russia s Magistrates court at Moscow s Babushkinsky District Court. The court has found Navalny guilty of defaming WWII veteran Ignat Artyomenko and has ordered to pay a 850,000 ruble $ 11,477 fine. Video screen grab. Press Office of Moscow s Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F761C

Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному 25.03.2021

Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
5465444 28.03.2018 Journalist, television and radio host Vladimir Solovyov at a Federation Council meeting. Vladimir Fedorenko / Sputnik Foto: Vladimir Fedorenko/Sputnik/dpa

Латвия запретила въезд российскому телеведущему Соловьеву 18.02.2021

Глава МИД Латвии обосновал запрет тем, что для балтийского государства "неприемлема глорификация нацизма в любой форме". В своей программе Владимир Соловьев положительно отозвался о Гитлере и Скорцени.
Russian opposition leader Alexei Navalny walks out of a plane after arriving at Sheremetyevo airport in Moscow, Russia January 17, 2021. REUTERS/Polina Ivanova

Задержание Навального: балтийские страны призвали к санкциям ЕС против РФ 17.01.2021

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии назвали задержание Алексея Навального неприемлемым и потребовали от российских властей немедленно освободить оппозиционера.
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Страны Балтии осудили планы Госдумы по пакту Молотова-Риббентропа 19.06.2020

Если Госдума РФ примет закон о реабилитации пакта Молотова-Риббентропа, это отразится на отношениях России с Латвией и всем Евросоюзом, предостерег латвийский МИД.
dpatopbilder - 09.11.2019, Berlin: Besucher stecken Blumen bei der Gedenkveranstaltung der Stiftung Berliner Mauer an der Bernauer Straße in Mauerschlitze der Hinterlandmauer. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel erinnern bei der Gedenkveranstaltung gemeinsam mit den Staatsoberhäuptern Polens, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an die Öffnung der Berliner Mauer. Foto: Michael Kappeler/dpa | Verwendung weltweit

Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла" 09.11.2019

По случаю 30-летия падения Берлинской стены главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы заявили о необходимости пресекать "попытки разделить европейские нации и построить новые стены".
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава МИД Латвии призвал защитить выборы в Европе от вмешательства 22.02.2019

Европейские страны должны принять предупредительные меры для защиты от возможных кибератак, заявил Эдгар Ринкевич в Берлине.
HANDOUT - Ein F-16 Jet der niederländischen Luftwaffe nimmt am 25.04.2017 an der Nato-Übung «Ramstein Alloy 4» bei Siauliai (Litauen) teil. Bei dem Luftmanöver simulierten Nato-Kampfjets eine Operation zur Identifizierung und Begleitung eines Zivilflugzeugs, das den Funkkontakt zur Flugsicherung verloren hat. (zu dpa «Nato-Kampfjets üben den Ernstfall über der Ostsee» vom 18.07.2017) Foto: Cynthia Vernat/Allied Air Command Public Affairs Office/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Страны Балтии просят усилить батальоны НАТО морскими силами 17.05.2018

Главы МИД трех стран Балтии просят НАТО уделить больше внимания их противовоздушной обороне.
Blick über die Altstadt von Tallinn, der Hauptstadt von Estland, aufgenommen am 23.03.2006. Die ehemalige Hansestadt Reval liegt am Finnischen Meerbusen der Ostsee. Die im Jahre 1219 zur Stadt ausgebaute Siedlung wechselte im Laufe ihrer Geschichte mehrmals den Besitzer. Im Jahre 1997 wurde die Altstadt von Tallinn von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Foto: Andreas Gebert +++(c) dpa - Report+++

Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой со стороны России 06.03.2018

Главы МИД стран Балтии - Эстонии, Латвии и Литвы - встретились с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Они предупредили о попытках Москвы подорвать основу их демократических институтов.
bekannte Schreibweisen: Sergej Magnizki / Sergei Magnizki / Sergei Magnitsky / Sergej Magnitskij A tombstone on the grave of lawyer Sergei Magnitsky who died in jail, at a cemetery in Moscow, Friday, Nov. 16, 2012. U.S. lawmakers are expected to vote in a human rights legislation named after Magnitsky that would impose sanctions on Russian officials involved in human rights violations. (Foto:Misha Japaridze/AP/dapd)

Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского" 22.02.2018

МИД Латвии запретил въезд в страну 49 лицам, внесенным в "список Магнитского". Ранее аналогичные законы были приняты в пяти странах мира.
16.03.2015 * Bildunterschrift:SEVASTOPOL, CRIMEA - MARCH 16: The president of bike-club 'Night Wolves' Alexander Zaldostanov aka 'Surgeon', a well known pro-Kremlin activist takes part in a motor rally as Crimeans celebrate the first anniversary of the referendum on March 16, 2015 in Sevastopol, Crimea . Today marks the first anniversary of the referendum which resulted in the annexation of the territory by Russia. (Photo by Alexander Aksakov/Getty Images)

Ряд стран ЕС призывают усилить борьбу с пропагандой из России 10.11.2017

Главы МИД Польши, Швеции, Литвы, Чехии, Латвии и других стран указывают на попытки "внешних игроков" ослабить единство внутри ЕС. 13 ноября Совет ЕС обсудит меры по противодействию кампаниям РФ по дезинформации.
01.03.2017*****Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (l, SPD) und der Außenminister von Estland, Sven Mikser, kommen am 01.03.2017 zu einer Pressekonferenz nach ihrem Gespräch in Tallinn (Estland). Der deutsche Außenminister besucht bis Freitag (03.03.2017) das Baltikum und die Ukraine. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Визит Габриэля в страны Балтии: проблемы НАТО и будущее ЕС 02.03.2017

В ходе визита в Эстонию, Латвию и Литву глава немецкого МИДа много говорил о европейской безопасности. Для стран Балтии это стало важным заверением в партнерстве, считают эксперты.
Cityscape of old town and river in distance, Stadtbild der alten Stadt und des Flusses in der Entfernung, Lettland Keine Weitergabe an Drittverwerter.

В МИД Латвии назвали абсурдными заявления российского посла 12.05.2016

Глава латвийского МИДа призвал российского посла воздержаться от высказываний, способствующих расколу общества. Обвинения во лжи и упреки со стороны Вешнякова он назвал неприемлемыми.
epa04169949 A TV screen is seen in a street cafe during the live broadcast of Russian President Vladimir Putin's annual call-in live broadcast, in St. Petersburg, Russia, 17 April 2014. The decision to send tanks and combat aircraft to eastern Ukraine is another serious crime committed by the authorities in Kiev, Putin said. He called on the Ukrainian government to engage in 'real dialogue' with its Russian-speaking population, adding that the deployment of 'military planes and tanks' would not solve the crisis in eastern Ukraine. In his televised call-in show Putin said that Kiev's decision to curb the protests in the eastern region of Donetsk with military force was a 'crime.' EPA/ANATOLY MALTSEV

Почему в Латвии запретили вещание телеканала "РТР-Планета" 08.04.2016

Национальный совет электронных СМИ Латвии на полгода запретил ретрансляцию в стране программ телеканала "РТР-Планета", принадлежащего ВГТРК. DW выяснила, в чем суть претензий Нацсовета.
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