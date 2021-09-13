Министерство иностранных дел Латвийской Республики

Визит Габриэля в страны Балтии: проблемы НАТО и будущее ЕС

В ходе визита в Эстонию, Латвию и Литву глава немецкого МИДа много говорил о европейской безопасности. Для стран Балтии это стало важным заверением в партнерстве, считают эксперты.