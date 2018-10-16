 Министерство внутренних дел Франции возглавил соратник Макрона | Новости из Германии о Европе | DW | 16.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Министерство внутренних дел Франции возглавил соратник Макрона

Новым главой МВД Франции назначен Кристоф Кастанер - председатель партии "Республика на марше", созданной в 2016 году президентом Эмманюэлем Макроном.

Кристоф Кастанер (фото из архива)

Кристоф Кастанер (фото из архива)

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил ряд перестановок в правительстве страны. В частности, новым министром внутренних дел назначен Кристоф Кастанер, который ранее занимал должность госсекретаря по связям с парламентом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца во вторник, 16 октября. До Кастанера МВД возглавлял 71-летний Жерар Колон, который подал в отставку в начале октября, чтобы участвовать в выборах мэра города Лиона.

Контекст

Россию хотят ограничить даже в праве вето в Совбезе ООН. Но контакты с Кремлем не сворачиваются, а разрастаются. О причинах этого рассуждает политолог Иван Преображенский. (25.04.2018)

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью DW и ARD рассказал о реакции европейцев на отказ США от ядерной сделки с Ираном, отношениях Брюсселя и Вашингтона и необходимости реформирования ЕС. (10.05.2018)

52-летний Кастанер является председателем созданной Макроном в 2016 году партии "Республика на марше" и считается его близким сторонником. После выборов в июне 2017 года представители "Республики на марше" заняли 308 из 577 мест в Национальном собрании - нижней палате французского парламента.

Кроме того Макрон по предложению премьер-министра Эдуара Филиппа уволил министров культуры Франсуаза Ниссена, сельского хозяйства Стефана Травера и территориального планирования Жака Мзара. На их посты назначены соответственно член Национального собрания Франк Ристер, глава фракции Социалистической партии в Сенате Дидье Гийом и экс-министр при главе МВД Жаклин Гуро. Уволена и госсекретарь при Минэкономики Дельфин Жени-Стефан.

Смотрите также:

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон после голосования на парламентских выборах

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Безоговорочная победа президентской коалиции

    Во втором туре выборов движение нового президента Эмманюэля Макрона одержало безоговорочную победу. По итогам обработки 97 процентов голосов "Республика на марше" с союзниками из центристской партии "Демократическое движение" получит 331 место в Национальном собрании, сообщило французское МВД.

  • Здание Национального собрания Франции

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Почти вровень с прогнозами

    Всего в ходе голосования распределялись 577 депутатских мандатов в нижней палате французского парламента. Экзитполы предсказывали президентской коалиции от 355 до 403 мест.

  • Эмманюэль Макрон жмет руку стороннику своей партии

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Зеленый свет для реформ

    Победа на парламентских выборах означает зеленый свет для реформ, которые планирует провести Макрон. Среди первых запланированных мер - либерализация трудового законодательства. Макрон также обещал снизить финансовую нагрузку на предприятия и развивать свободную торговлю.

  • Голосование на избирательном участке во Франции

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Консерваторы сформируют крупнейший блок от оппозиции

    Хотя данные экзитполов разнятся, общий расклад сил по итогам голосования примерно понятен. Консервативная республиканская партия может претендовать на 97-133 мест, что вместе с союзниками позволит ей сформировать крупнейший оппозиционный блок. Социалисты получат от 30 до 49 депутатских мандатов.

  • Лидер французских социлистов Жан-Кристоф Камбаделис

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Крах социалистов

    Для социалистов это стало сокрушительным поражением. Первый секретарь партии Жан-Кристоф Камбаделис объявил об уходе со своего поста. "Крах Социалистической партии сегодня не вызывает никаких сомнений. Вся власть - у президента республики", - заявил Камбаделис.

  • Предвыборные плакаты Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен перед президентскими выборами

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    "Национальный фронт" останется без фракции

    Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которая была главным конкурентом Макрона на президентских выборах, получает лишь от 4 до 8 мест. Это не позволяет правым популистам сформировать собственную фракцию в парламенте.

  • Марин Ле Пен

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Марин Ле Пен впервые стала депутатом парламента

    Сама Ле Пен выиграла выборы на своем участке и впервые стала депутатом парламента Франции.

  • Избирательный участок во Франции

    Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

    Рекордно низкая явка

    Избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени в небольших населенных пунктах и в 20:00 в крупных городах. Голосование во втором туре президентских выборов прошло при рекордно низкой явке избирателей, составившей около 42 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 12:00
Now live
12:00 мин

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW

Контекст

Парламентские выборы во Франции: президент с абсолютным большинством

18 июня во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона одержала безоговорочную победу. О том, как голосовали французы, галерея DW. (19.06.2017)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба Елисейского дворца - о перестановках в правительстве

Аудио- и видеофайлы по теме

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Почему план Макрона может не понравиться немцам  

Политические антиподы Трамп и Макрон нашли общий язык?  

Также по теме

Christophe Castaner

Партию Макрона возглавил Кристоф Кастанер 18.11.2017

Руководителем партии "Республика на марше", созданной президентом Эмманюэлем Макроном, стал бывший представитель правительства Франции Кристоф Кастанер. Этот пост он будет занимать в течение трех лет.

Frankreich Emmanuel Macron und Edouard Philippe mit dem Kabinett erste Sitzung im Elysee palast

Правительство Франции ужесточает правила поведения для политиков 14.06.2017

Кабинет министров Франции одобрил закон, который должен помешать политикам использовать свой статус в личных интересах. Его инициатором выступил новый президент страны Эмманюэль Макрон.

Frankreich Paris Eiffelturm

Цвет политической элиты в новом правительстве Франции 17.05.2017

Президент Эмманюэль Макрон объявил состав своего кабинета, в который вошли политики правого и левого толка. DW рассказывает о тех, кто будет управлять Францией в ближайшие 5 лет.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Комментарий: Кремль готовит распад страны?  

Россиянам запретят молиться на Афоне  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно