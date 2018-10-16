Министерство внутренних дел Франции возглавил соратник Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершил ряд перестановок в правительстве страны. В частности, новым министром внутренних дел назначен Кристоф Кастанер, который ранее занимал должность госсекретаря по связям с парламентом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца во вторник, 16 октября. До Кастанера МВД возглавлял 71-летний Жерар Колон, который подал в отставку в начале октября, чтобы участвовать в выборах мэра города Лиона.

52-летний Кастанер является председателем созданной Макроном в 2016 году партии "Республика на марше" и считается его близким сторонником. После выборов в июне 2017 года представители "Республики на марше" заняли 308 из 577 мест в Национальном собрании - нижней палате французского парламента.

Кроме того Макрон по предложению премьер-министра Эдуара Филиппа уволил министров культуры Франсуаза Ниссена, сельского хозяйства Стефана Травера и территориального планирования Жака Мзара. На их посты назначены соответственно член Национального собрания Франк Ристер, глава фракции Социалистической партии в Сенате Дидье Гийом и экс-министр при главе МВД Жаклин Гуро. Уволена и госсекретарь при Минэкономики Дельфин Жени-Стефан.

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