 Минздрав ФРГ подготовил закон о запрете терапии по изменению гомосексуальности | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2019

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Германия

Минздрав ФРГ подготовил закон о запрете терапии по изменению гомосексуальности

Гомосексуальность – это не болезнь, подчеркивает министр здравоохранения Германии. Он уточнил свои предложения по запрету так называемой репаративной терапии.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) подготовил законопроект о запрете так называемой репаративной терапии, цель которой - изменить сексуальную ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Документ уже согласован министерствами, сообщает в понедельник, 4 ноября, RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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Такую терапию в целом нельзя будет проводить в отношении тех, кому еще не исполнилось 18 лет, указано в проекте закона. Но она фактически разрешена взрослым, которые сами согласились ее пройти, если их решение принято не под влиянием обмана, ошибки, принуждения или угрозы. Лица в возрасте от 16 до 18 лет, могут пройти терапию, если врач доказал, что они понимают ее объем и риски. За нарушение этих норм будут грозить штрафы или лишение свободы на срок до одного года.

Йенс Шпан: Гомосекусальность не болезнь

Так называемая репаративная терапия должна быть запрещена настолько, насколько это возможно, заявил RND Йенс Шпан. Она часто вызывает серьезные физические и психические страдания, "делает человека больным, а не здоровым", уверен министр. Он подчеркивает, что гомосексуальность - это не болезнь, и называет свой законопроект "важным сигналом общества" для всех, кто не может принять свою гомосексуальную ориентацию: "Ты о'кей такой, какой ты есть". Шпан также планирует запретить рекламу и предложения такой терапии.

По оценкам Фонда имени Магнуса-Хиршефельда, в Германии каждый год подвергают репаративной терапии около одной тысячи человек. Она может привести к сильному стрессу, депрессии, тревожным расстройствам и повысить риск самоубийства, считает министерство здравоохранения Германии. Доказательств эффективности этой терапии нет, заявляют в германском Минздраве.

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Ссылки в интернете

Сайт RND

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