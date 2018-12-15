Минздрав РФ намерен подсчитать реальный объем выпитого алкоголя

Министерство здравоохранения России представило план по привлечению россиян к здоровому образу жизни, рассчитанный на период с 2019 по 2024 год. Документ датирован 29 ноября 2018 года и подготовлен в рамках национального проекта "Демография", сообщает информагентство РБК в субботу, 15 декабря.

В частности, планируется к 2024 году снизить ежегодное потребление сигарет в стране почти на 30% или с 1,5 до 1,15 тысячи на человека, а алкоголя - почти на 10% или с 6,6 до 6 литров на человека. Для получения максимально приближенных к реальности статистических данных предлагается "разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя" и "незарегистрированного потребления алкоголя", которая должна быть утверждена совместным приказом Минздрава и Росстата 31 мая 2019 года.

Для снижения потребления нужно иметь полное представление о том, сколько пьют граждане на самом деле, а в России нет комплексной унифицированной методики для этого, рассказали в Минздраве в беседе с РБК. "В основном методики предусматривают подсчет продаж, и они не дают всей картины", - пояснил собеседник агентства, отметив, что планируется учитывать более широкий спектр данных, в том числе о смертности из-за причин, связанных с потреблением алкоголя.

Эксперты критикуют планы Минздрава

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз и президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев оценивают планы Минздрава скептически.

Подсчитать реальное потребление спиртного невозможно из-за сильного изменения структуры населения, указал Дробиз. По его мнению, последние инициативы правительства повлияли только на сокращение легальных продаж, что ведет к росту теневого рынка. "Единственной мотивацией пить меньше спиртного является улучшение качества жизни людей, их перспективная карьера, желание долго жить, хорошо организованный досуг, спорт", - отметил в свою очередь Косарев.

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