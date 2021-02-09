 Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам ″Белсата″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.04.2021

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Беларусь

Мингорсуд оставил в силе приговор журналисткам "Белсата"

Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили по два года лишения свободы за стрим с акции протеста в Минске в ноябре 2020 года.

Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова в суде

Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова в суде, 18 февраля 2021 года

Минский городской суд в пятницу, 23 апреля, оставил в силе приговор  журналисткам польского телеканала "Белсат" Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые были приговорены к двум годам лишения свободы по обвинению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участие в них". Журналистки участвовали в рассмотрении апелляции на приговор по видеосвязи.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года, когда они вели прямую трансляцию с акции памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. По версии следствия, из-за стрима, который журналистки вели из одного из соседних высотных зданий, было остановлено движение 13 автобусных маршрутов, трех троллейбусных и трех трамвайных. Ущерб ГП "Минсктранс" оценили в 11 562,14 рубля (в пересчете около 3675 евро). 

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже дольше полгода, они начались после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, который правит республикой свыше 26 лет. Участники массовых протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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