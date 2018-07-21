Миллиардер Усманов продает свою долю в "Арсенале"

Российский миллиардер Алишер Усманов активно пытается продать свою 30-процентную долю в лондонском футбольном клубе премьер-лиги "Арсенал". Усманов раздосадован тем, что основной совладелец "Арсенала" - американский магнат Стэн Кронке, владеющий 67,09 процентами акций, - не соглашается расставаться со своим пакетом и тем самым не дает россиянину шанса стать единоличным владельцем клуба, сообщила во вторник, 24 июля, лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на два информированных источника.

"Он сильно раздосадован тем, что Кронке не желает продавать свой пакет ни за какую цену, и потому просто хочет выйти из дела", - рассказал один из собеседников издания. Решение Усманова расстаться со своим пакетом акций в "Арсенале" знаменует собой начало конца длительного противостояния двух совладельцев клуба, которые неоднократно конфликтовали по поводу управления "Арсеналом", отмечает FT.

В октябре 2017 года Алишер Усманов отверг предложение Кронке выкупить его 30-процентную долю в "Арсенале", заявив: "Я всегда был и останусь ревностным сторонником "Арсенала" и рассматриваю свои 30 процентов в этом клубе как один из важных аспектов в деле защиты интересов болельщиков этой команды".

За несколько месяцев до этогопопытку выкупить долю Кронке в "Арсенале" предпринял сам Усманов, предложив американцу 1,3 млрд долларов. Эта попытка, однако, тоже не увенчалась успехом. По словам Алишера Усманова, ныне он готов продать свою долю любому, "кто видит будущее клуба так же, как он и, несомненно, большинство его болельщиков", кроме Стэна Кронке.

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