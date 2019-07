Миллиардер из США задержан по обвинению в склонении детей к проституции

Американский финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке федеральной прокуратурой США. Как сообщают в воскресенье, 7 июля, газета The New York Times, а также информагентство AP, телеканал NBC и онлайн-издание The Daily Beast со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Эпштейна обвиняют в принуждении несовершеннолетних девушек к занятию проституцией.

По информации телеканала CBS Miami, Эпштейна задержали поздно вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, после того как он на своем частном самолете вернулся из Парижа.

Ожидается, что в понедельник обвиняемый, который сейчас находится в камере предварительного заключения, предстанет перед полицейским судом в Нью-Йорке.

Обвинения против Джеффри Эпштейна

В 2007 и 2008 годах против финансиста, которому сегодня 66 лет, уже выдвигались обвинения в том, что на протяжении шести лет, с 1999 по 2005 год, он платил 40 несовершеннолетним девушкам за то, чтобы они делали ему массаж в обнаженном виде в его доме во Флориде. По утверждению обвинения, в ряде случаев этот массаж сопровождался действиями сексуального характера, к которым Эпштейн склонял несовершеннолетних. Как минимум один случай классифицируется как изнасилование. По информации американского телеканала NBC, некоторые жертвы были младше 14 лет.

Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений.

Эпштейн был знаком с Трампом, Клинтоном и принцем Эндрю

По информации газеты The New York Times, до этого скандального обвинения Эпштейн входил в круг общения нынешнего президента США Дональда Трампа, экс-главы Белого дома Билла Клинтона, а также британского принца Эндрю, графа Йоркского.

Соглашение с обвиняющей стороной, заключенное Эпштейном в 2008 году, было подписано главным федеральным прокурором Майами Александром Акоста, который сегодня является министром по вопросам труда в администрации Трампа.

В ноябре 2018 года рассмотрение дела Эпштейна было возобновлено после того, как четыре его бывшие жертвы, которые сегодня являются совершеннолетними, впервые дали показания, записанные на пленку журналистами-расследователями газеты The Miami Herald.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Харви Вайнштейн Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Кевин Спейси Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Не редкость в Голливуде Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие в Европарламенте Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Парламент и Минобороны Великобритании 3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие над беженцами 3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Спорт и арт-сообщество О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют А что в России? История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать Автор: Никита Баталов