 Миллиардер из США задержан по обвинению в склонении детей к проституции | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.07.2019

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Мир

Миллиардер из США задержан по обвинению в склонении детей к проституции

Финансист Джеффри Эпштейн задержан федеральной прокуратурой США по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом независимо друг от друга сообщает ряд американских СМИ.

Американский финансист Джеффри Эпштайн (в центре), арестованный 6 июля по обвинению в склонении несовершеннолетних к проституции

Американский финансист Джеффри Эпштайн (в центре), задержанный 6 июля по обвинению в склонении несовершеннолетних к проституции

Американский финансист и менеджер хедж-фондов Джеффри Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке федеральной прокуратурой США. Как сообщают в воскресенье, 7 июля, газета The New York Times, а также информагентство AP, телеканал NBC и онлайн-издание The Daily Beast со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Эпштейна обвиняют в принуждении несовершеннолетних девушек к занятию проституцией.

По информации телеканала CBS Miami, Эпштейна задержали поздно вечером в субботу в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси, после того как он на своем частном самолете вернулся из Парижа.

Ожидается, что в понедельник обвиняемый, который сейчас находится в камере предварительного заключения, предстанет перед полицейским судом в Нью-Йорке.

Обвинения против Джеффри Эпштейна

В 2007 и 2008 годах против финансиста, которому сегодня 66 лет, уже выдвигались обвинения в том, что на протяжении шести лет, с 1999 по 2005 год, он платил 40 несовершеннолетним девушкам за то, чтобы они делали ему массаж в обнаженном виде в его доме во Флориде. По утверждению обвинения, в ряде случаев этот массаж сопровождался действиями сексуального характера, к которым Эпштейн склонял несовершеннолетних. Как минимум один случай классифицируется как изнасилование. По информации американского телеканала NBC, некоторые жертвы были младше 14 лет.

Контекст

По данным Организации по защите прав проституток, каждая вторая женщина, занимающаяся в ФРГ проституцией, иностранка. Доходы от этого промысла составляют 6 млрд. евро, что приблизительно равно доходам концерна Adidas. (29.06.2003)

Подавляющее большинство женщин, занимающихся проституцией в ФРГ, приезжают из Восточной Европы. В интервью DW комиссар полиции рассказал об условиях работы проституток в Германии. (26.06.2018)

Тогда Эпштейн заключил соглашение с прокуратурой, признав себя виновным. Это позволило ему избежать возможного наказания в виде пожизненного заключения и вместо этого провести в тюрьме всего 13 месяцев. При этом его обязали занести себя в находящийся в открытом доступе в интернете список лиц, обвиняемых в США в совершении сексуальных преступлений.

Эпштейн был знаком с Трампом, Клинтоном и принцем Эндрю

По информации газеты The New York Times, до этого скандального обвинения Эпштейн входил в круг общения нынешнего президента США Дональда Трампа, экс-главы Белого дома Билла Клинтона, а также британского принца Эндрю, графа Йоркского.

Соглашение с обвиняющей стороной, заключенное Эпштейном в 2008 году, было подписано главным федеральным прокурором Майами Александром Акоста, который сегодня является министром по вопросам труда в администрации Трампа.

В ноябре 2018 года рассмотрение дела Эпштейна было возобновлено после того, как четыре его бывшие жертвы, которые сегодня являются совершеннолетними, впервые дали показания, записанные на пленку журналистами-расследователями газеты The Miami Herald.

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    Автор: Никита Баталов


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Список лиц, обвиняемых в США в преступлениях сексуального характера

Список лиц, обвиняемых в США в преступлениях сексуального характера

Сообщение телеканала CBS Miami об аресте Джеффри Эпштайна

Сообщение телеканала CBS Miami об аресте Джеффри Эпштайна

Статья The New York Times об аресте Джеффри Эпштайна

Статья The New York Times об аресте Джеффри Эпштайна

Сообщение газета The Miami Herald об аресте Джеффри Эпштайна

Сообщение газета The Miami Herald об аресте Джеффри Эпштайна

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