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Великий мастер Ренессанса.
Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.
Великий Микеланджело использовал для своих скульптур мрамор, а в осенний сезон современные скульпторы в Германии охотно пользуются тыквами.
Обнаженное скульптурное изображение античного героя возмутило поборников нравственности в городе на Неве. Чтобы утихомирить страсти, проводится конкурс "Одень Давида".
В Германии открылась экспозиция, посвященная творчеству Микеланджело. Но как показать великого мастера, если нельзя выставить его работы?
На выставке собраны шедевры изобразительного искусства, вдохновленные гением великого мастера Ренессанса.
Неповторимые фрески Микеланджело обрели третье измерение в новом освещении знаменитой капеллы.
Как рождались шедевры Микеланджело, Рафаэля, Корреджо, Тициана? Получить ответ на этот вопрос можно на выставке, где собраны эскизы этих итальянских мастеров.
Не только Сикстинская капелла и палец Бога, протянутый проснувшемуся Адаму, сделали его знаменитым. Имя Микеланджело и его работы известны во всем мире. Сейчас мы отмечаем 450-летие его смерти.
Пока еще темновато в самой знаменитой капелле мира. Но уже скоро неповторимые фрески Микеланджело предстанут в новом свете: над освещением капеллы работают немецкие инженеры.
Выставка освещает не только культурные достижения тосканской столицы, но и ее историю, а также экономическое, политическое и сакральное значение для современного мира.
За кляксы ругают школьников. На кляксы сетовал Микеланджело. Но чернильные пятна на бумаге вполне могут вдохновлять на создание произведений искусства.
Микеланджело "видел" готовую статую в куске мрамора и "просто убирал" все лишнее. Но как вместить жизнь в два часа экранного времени? Тоже убрать все лишнее? Попытку эту предпринял французский фильм "Coco avant Chanel".
Сообщения о "сенсационных находках", связанных с обнаружением эскизов Микеланджело, появляются все чаще. Почему же "размножаются" рисунки итальянского гения? Ответ на этот вопрос дает выставка во Франкфурте-на-Майне.
В Италии на 95-году жизни скончался Микеланджело Антониони - один из величайших мастеров послевоенного кино, автор фильмов "Фотоувеличение", "Забриски Пойнт", "Идентификация женщины".
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