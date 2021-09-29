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Микеланджело

Великий мастер Ренессанса.

***17.09.2021***Das Deckenlicht spiegelt sich im Gemälde «Amor als Sieger» von Michelangelo Merisi da Caravaggio in der Gemäldegalerie. +++ dpa-Bildfunk +++

Взрывной характер Караваджо 29.09.2021

Азартные игры, пьянство, драки, убийство и - гениальные картины, рождавшиеся из-под его пера: 450 лет назад родился великий итальянский художник, один из крупнейших мастеров барокко - Караваджо.
Antwort vom llon Mask dem Rogozin nach dem Erfolg mit Space X

Что сказал бы Юрий Гагарин Илону Маску? 01.06.2020

Илон Маск отправил в космос первый частный пилотируемый корабль. Он уже вписал свое имя в историю. О том, что Маску сказал бы первый космонавт, задумался карикатурист Сергей Елкин.
21.10.2018, Brandenburg, Klaistow: Kürbis-Schnitzer Rick Reiski bearbeitet einen 562 Kilogramm schweren Kürbis. Das größte Kürbisgesicht Brandenburgs ist Teil der Kürbisausstellung in Klaistow. Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Что для Микеланджело - мрамор, то немцам - тыквы (фото) 22.10.2018

Великий Микеланджело использовал для своих скульптур мрамор, а в осенний сезон современные скульпторы в Германии охотно пользуются тыквами.
Thema Wie Russen David von Michelangelo anziehen wollen, die unser Korrespondent in St. Petersburg Wladimir Izotow im August gemacht hat. Auf den Bildern sind eine Kopie Davids von Michelangelo in St. Petersburg und eine russischer Maler Wiktor Bogorad. Schlüsselworter: Russland, David von Michelangelo, St. Petersburg, Wiktor Bogorad, Wladimir Izotow Copyright: DW/W. Izotow

Статую Давида в Петербурге могут нарядить в шаровары 16.08.2016

Обнаженное скульптурное изображение античного героя возмутило поборников нравственности в городе на Неве. Чтобы утихомирить страсти, проводится конкурс "Одень Давида".
Ausstellung Der Göttliche der Bundeskunsthalle Bonn 1602, Öl auf Leinwand Rom, Musei Capitolini - Pinacoteca Capitolina © 2014. Foto Scala, Florenz

По мотивам Микеланджело и в пику Буонарроти 10.02.2015

В Германии открылась экспозиция, посвященная творчеству Микеланджело. Но как показать великого мастера, если нельзя выставить его работы?
Brustbild des Michelangelo um 1550 Werkstatt von Frans de Vriendt Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie © Kunsthistorisches Museum Wien

В Бонне показывают влияние Микеланджело 05.02.2015

На выставке собраны шедевры изобразительного искусства, вдохновленные гением великого мастера Ренессанса.
FILE - This Friday, Dec. 10, 1999 file photo shows Michelangelo's fresco La Creazione (The Creation) on the ceiling of the Vatican's Sistine Chapel. Through the millennia, humans have asked: How did everything come into existence? Modern science's answer is the Big Bang Theory, which posits that the universe sprang in an instant from a sub-atomic fragment. According to Christian creation mythology, In the beginning, God created the heavens and the earth. And then, over six days, God created the rest. (AP Photo/Plinio Lepri)

Немецкая фирма подсветила Сикстинскую капеллу 30.10.2014

Неповторимые фрески Микеланджело обрели третье измерение в новом освещении знаменитой капеллы.
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 06: A general view at a preview for the new exhibition 'Raffael to Tizian. Italian drawings, at Staedel Museum on October 6, 2014 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Hannelore Foerster/Getty Images)

Во Франкфурте выставили графику эпохи Возрождения 08.10.2014

Как рождались шедевры Микеланджело, Рафаэля, Корреджо, Тициана? Получить ответ на этот вопрос можно на выставке, где собраны эскизы этих итальянских мастеров.
Микеланджело

Универсальный гений: 450 лет назад скончался Микеланджело Буонарроти 18.02.2014

Не только Сикстинская капелла и палец Бога, протянутый проснувшемуся Адаму, сделали его знаменитым. Имя Микеланджело и его работы известны во всем мире. Сейчас мы отмечаем 450-летие его смерти.
The Sistine Chapel is seen prepared with tables where cardinals will sit when the conclave begins, in a picture released by Osservatore Romano at the Vatican March 12, 2013. Roman Catholic cardinals will start a conclave on Tuesday to elect a successor to Pope Benedict, who abdicated last month. REUTERS/ (VATICAN - Tags: RELIGION POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS.

Немцы подсветят Сикстинскую капеллу 22.11.2013

Пока еще темновато в самой знаменитой капелле мира. Но уже скоро неповторимые фрески Микеланджело предстанут в новом свете: над освещением капеллы работают немецкие инженеры.
Die norditalienische Stadt Florenz am Fluß Arno, aufgenommen am Mittwoch (05.11.2008) von der Freittreppe der Basilika San Miniato al Monte. Foto: Peter Kneffel dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

Бонн приглашает в путешествие по Флоренции 21.11.2013

Выставка освещает не только культурные достижения тосканской столицы, но и ее историю, а также экономическое, политическое и сакральное значение для современного мира.
Girolamo Troppa (1637-1710), Studienblatt mit zwei Klecksen, Rötel, Spuren von Weißhöhung, 240 x 336/333 mm), Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln Die Klecksographie – Zwischen Fingerübung und Seelenschau 9. August bis zum 13. Oktober 2013 im Wallraf-Richartz-Museum

В Кельне показывают искусство "кляксографии" 08.08.2013

За кляксы ругают школьников. На кляксы сетовал Микеланджело. Но чернильные пятна на бумаге вполне могут вдохновлять на создание произведений искусства.
Szenebild aus dem neuen Film von Anne Fontaine, Coco Chanel - Der Beginn einer Leidenschaft Permission is granted to password-holders to reproduce these press materials in articles and programmes publicizing the German release of the motion picture. All other use is strictly prohibited, including sale, duplication, or other transfer of this material. For details please visit the website's Terms and Conditions © 2000-2009 Warner Bros. Pictures Germany, a division of Warner Bros. Entertainment GmbH Für Fragen und Anregungen: feedback@medianetworx.de

До того, как Коко стала Шанель 18.08.2009

Микеланджело "видел" готовую статую в куске мрамора и "просто убирал" все лишнее. Но как вместить жизнь в два часа экранного времени? Тоже убрать все лишнее? Попытку эту предпринял французский фильм "Coco avant Chanel".
Die Kombo vom Donnerstag (26.10.2006) zeigt den Kopf der Statue Die Venus vom Esquilin (r) im Bucerius Kunst Forum in Hamburg. Links eine Kreidezeichnung von Michelangelo vom Kopf der Kleopatra. Bei der 1,55 Meter großen Venus-Statue aus weißem Mamor, die zum ersten Mal Rom verlassen hat, soll es sich um eine Darstellung Kleopatras VII. handeln. Die Ausstellung Kleopatra und die Caesaren mit rund 40 Skulpturen und 20 Gemälden ermöglichen erstmals eine Gegenüberstellung der Venus vom Esquilin mit anderen Büsten der Antike, die Personen aus dem Lebensumfeld Kleopatras wiedergeben. Die Ausstellung ist bis zum 04. Februar 2007 zu sehen. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno +++(c) dpa - Report+++

Как Микеланджело попал в ловушку франчайзинга 29.05.2009

Сообщения о "сенсационных находках", связанных с обнаружением эскизов Микеланджело, появляются все чаще. Почему же "размножаются" рисунки итальянского гения? Ответ на этот вопрос дает выставка во Франкфурте-на-Майне.
Michelangelo Antonioni pendant le tournage du fil Il Grido en 1957. ©MP/Leemage

Ушел из жизни Микеланджело Антониони 31.07.2007

В Италии на 95-году жизни скончался Микеланджело Антониони - один из величайших мастеров послевоенного кино, автор фильмов "Фотоувеличение", "Забриски Пойнт", "Идентификация женщины".