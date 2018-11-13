МИД ФРГ осудил внесение Герхарда Шредера в список сайта "Миротворец"

Министерство иностранных дел Германии самым решительным образом осуждает внесение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) в списки украинского сайта "Миротворец".

Об этом в среду, 14 ноября, заявил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства. "Мы ранее уже доводили свою позицию до украинской стороны и настаиваем на том, чтобы украинское правительство приняло меры по удалению этого сайта", - цитирует его заявление агентство dpa.

Фамилия бывшего канцлера Германии появилась на сайте "Миротворец", который его организаторы представляют как список врагов украинского государства, 8 ноября. Как предполагает dpa, это, в том числе, могло стать реакцией на опубликованное в тот же день интервью, которое экс-политик дал немецкой газете Aachener Nachrichten.

В нем, в частности, Шредер ответил на вопрос о российской аннексии Крыма. "Вы всерьез считаете, что какой-нибудь российский президент в будущем отыграет это решение назад? Это реальность, которая однажды должна быть признана", - заявил Шредер, напомнив, что Крым был подарен Украине бывшим советским лидером Никитой Хрущевым в 1954 году, когда и Украина, и Россия входили в состав СССР.

В чем обвиняют Шредера

Как указано на сайте "Миротворец", бывший канцлер Германии обвиняется в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганде", а также в "попытке легализации захвата российскими оккупантами украинского Крыма, оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины".

В марте 2018 года глава МИД Украины Павел Климкин поднимал вопрос о введении европейских санкции против бывшего канцлера, являющегося близким другом российского президента Владимира Путина. Российская оппозиция внесла немецкого политика в так называемый "Список Путина".

"Миротворец" составляет списки врагов

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году по инициативе депутата Верховной рады Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины. Агентство dpa напоминает, что в списках, публикуемых на сайте, содержатся тысячи фамилий, которых создатели интернет-ресурса оценивают как "сепаратистов, террористов или агентов Кремля".

За годы существования сайта известно как минимум о двух случаях убийства людей, чьи имена и установочные данные появились на "Миротворце". Речь идет об оппонентах нынешней украинской власти: политике Олеге Калашникове и журналисте и писателе Олесе Бузине.

Смотрите также:

Смотреть видео 13:24 Now live 13:24 мин Поделиться Как Берлин отреагировал на перевыборы Путина Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2ubMt Что Берлин думает о перевыборах Путина и санкциях против его друга Шредера - DW Новости (19.03.2018)