 МИД Украины: США поделились разведдаными о крушении ″Боинга″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.01.2020

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Мир

МИД Украины: США поделились разведдаными о крушении "Боинга"

К расследованию причин крушения самолета в Иране хотят подключиться Швеция и Россия. Москву Иран не приглашал.

Катастрофа самолета международных авиалиний Украины в Иране

Катастрофа самолета международных авиалиний Украины в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Вадим Пристайко встретились в пятницу, 10 января, с представителями США и получили от них информацию о крушении Boeing 737 украинских авиалиний. Об этом  министр Пристайко написал в своем Twitter-аккаунте. Он не раскрыл, что это за данные, отметив лишь, что они важные и будут переданы специалистам. Министр напомнил, что в пятницу запланирован телефонный разговор Зеленского с госсекретарем США Майком Помпео.

Это произошло спустя несколько часов после призыва президента Зеленского к руководству США, Канады и Великобритании поделиться с комиссией по расследованию информацией разведок этих стран, о которой было заявлено накануне. Речь идет о фактах в пользу версии о попадании в самолет иранской ракеты российского производства. Самолет потерпел крушение 8 января после вылета из аэропорта Тегерана в направлении Киева. Незадолго до этого иранские ПВО провели ракетную атаку на американские базы в Ираке.

Шведские власти заявили о желании присоединиться к расследованию авиакатастрофы, поскольку, по меньшей мере, 10 из 176 жертв крушения - граждане Швеции. Российский межгосударственный авиационный комитет (МАК), который занимается расследованиями авиаинцидентов, заявил в пятницу, что тоже готов оказать помощь в расследовании. Однако Иран не обращался к Москве за содействием. Накануне Иран привлек США к расследованию

Среди пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ были граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана.

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  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Контекст

Иран привлек США к расследованию гибели украинского "Боинга"  

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