МИД Украины взял под контроль дело блогера Орешникова

Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Индонезии взяли под особый контроль дело блогера Михаила Орешникова, который 6 ноября был задержан в аэропорту Джакарты по запросу российского бюро Интерпола. Об этом МИД Украины сообщил в среду, 25 ноября.

Националист Михаил Орешников эмигрировал в Украину в 2014 году, проходил службу в батальоне "Азов", а в 2016 году получил украинское гражданство. По данным МИД Украины, Орешников юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации, в связи с чем его теперь могут экстрадировать в Россию. В России против него возбуждено уголовное дело по обвинению в нанесении телесных повреждений.

Украинские дипломаты призывают к непредвзятому рассмотрению дела Орешникова

Посол Украины, согласно сообщению МИД, проинформировал власти Индонезии "о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела".

В России Орешников был членом националистической группировки "Реструкт". Лидер "Реструкта" Максим Марцинкевич в сентябре был обнаружен мертвым в камере в СИЗО в Челябинской области. Хотя в СИЗО объявили о том, что он покончил жизнь самоубийством, многие бывшие члены "Реструкта" и изучавшие российских националистов журналисты писали, что самоубийство Марцинкевича могло быть подстроено.

Орешников под псевдонимом "Савик Шустер" вел переписку с находившимся в заключении Марцинкевичем, говорится в расследовании "Медузы".

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