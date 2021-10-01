МИД Туркменистана

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Министерство иностранных дел Туркменистана.
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Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
На германо-туркменском форуме в Берлине говорили о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС. В МИД ФРГ считают, что 6 млрд кубометров в год Туркмения могла бы продавать в Европе уже сейчас.
Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Туркмению был, скорее, не дежурным, а "пожарным", отмечают эксперты, указывая на большое число накопившихся в последнее время разногласий сторон.
За расширение двусторонних отношений высказался в ходе визита в Туркмению глава МИД ФРГ Вестервелле. На переговорах обсуждались перспективы проекта Nabucco и ситуация в сфере защиты прав человека.
С визитом в Туркмению прибыл глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле. Он проведет политические переговоры с руководством этой страны и откроет немецкий стенд на международной выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2011".
МИД России выразил сожаление в связи с решением Евросоюза вступить в переговоры с Туркменией и Азербайджаном по строительству Транскаспийского трубопровода. Это решение может осложнить ситуацию в регионе.
Компания МТС подает в суд на министерство связи Туркмении. Туркменский МИД уверяет, что решение о прекращении деятельности МТС на территории страны является абсолютно правомерным и юридически обоснованным.
В Германии растет интерес к Туркмении. Главная причина - туркменский газ, который в перспективе должен начать поступать и в Европу. Кроме того, Туркмения граничит с Афганистаном, где задействован бундесвер.
Положение в Туркмении после скоропостижной кончины Сапармурата Ниязова обсуждалось в четверг и в Москве, где вел переговоры министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в поездке по странам Центральной Азии. О целях этого турне министр рассказал в эксклюзивном интервью "Немецкой волне".
Президент Туркмении Сапармурат Ниязов дал указание МИД и МНБ республики...
МИД Туркменистана обратился во внешнеполитическое ведомство ФРГ с протестом по поводу информации, распространяемой "Немецкой волной" о ситуации в Туркменистане.
Александр Яковенко: МИД России "не располагает подтвержденными данными о якобы имевших место конфискациях квартир граждан, имеющих двойное российское и туркменское гражданство". (Сообщение Интерфакс)
Для сдачи документов на получение выездной визы в Ашхабаде нужно выстоять многотысячную живую очередь / Перед посольством России толпа сожгла портрет В. Путина / МИД РФ: "Протокол обратной силы не имеет".
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