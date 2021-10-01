МИД Туркменистана

Германия хочет покупать газ в Туркмении

На германо-туркменском форуме в Берлине говорили о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС. В МИД ФРГ считают, что 6 млрд кубометров в год Туркмения могла бы продавать в Европе уже сейчас.