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МИД Туркменистана

Министерство иностранных дел Туркменистана.

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ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей 01.10.2021

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
Ausstellung vor dem Konferenzraum

Германия хочет покупать газ в Туркмении 14.02.2019

На германо-туркменском форуме в Берлине говорили о перспективах выхода туркменского газа на рынки ЕС. В МИД ФРГ считают, что 6 млрд кубометров в год Туркмения могла бы продавать в Европе уже сейчас.
23.12.2015 *** Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov takes part in the opening ceremony of the East-West pipeline at the Belek compressor station, some 500 km northwest of Ashgabat, on December 23, 2015. Turkmenistan hailed on December 23 the completion of a $2.5 billion gas pipeline connecting its abundant eastern gas fields to the Caspian Sea while potentially expanding Europe's energy security options. AFP PHOTO / IGOR SASIN / AFP / IGOR SASIN (Photo credit should read IGOR SASIN/AFP/Getty Images) © Getty Images/AFP/I. Sasin

Сергей Лавров в Ашхабаде: дипломатическая ничья в пользу "Газпрома"? 29.01.2016

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Туркмению был, скорее, не дежурным, а "пожарным", отмечают эксперты, указывая на большое число накопившихся в последнее время разногласий сторон.
Blick auf den Palast des Präsidenten in der turkmenischen Hauptstadt Aschchabad, aufgenommen im September 2001. Turkmenistan: Ashgabat - Palace of the President View of the president's palace in the Turkmenian capital Ashgabat. Picture taken September 2001.

Глава МИД ФРГ в ходе визита в Туркмению высказался за расширение двусторонних отношений 17.11.2011

За расширение двусторонних отношений высказался в ходе визита в Туркмению глава МИД ФРГ Вестервелле. На переговорах обсуждались перспективы проекта Nabucco и ситуация в сфере защиты прав человека.
Hessen/ Aussenminister Guido Westerwelle (FDP) gestikuliert am Samstag (12.11.11) in Frankfurt am Main waehrend seiner Rede auf dem ausserordentlichen Bundesparteitag der FDP. Im Mittelpunkt der Beratungen und Debatten auf dem Parteitag der Liberalen stehen die Euro-Krise und die Bildungspolitik. (zu dapd-Text) Foto: Ronny Wittek/dapd

Глава МИД ФРГ Вестервелле прибыл с визитом в Туркмению 16.11.2011

С визитом в Туркмению прибыл глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле. Он проведет политические переговоры с руководством этой страны и откроет немецкий стенд на международной выставке "Нефть и газ Туркменистана - 2011".
The Foreign Ministry (1948-1953), on 32 Smolenskaya-Sennaya, Metro Smolenskaya, is a Stalin-era high-rise building. Anton Denisov/RIA Novosti

МИД России: Вмешательство Евросоюза в каспийские дела осложняет ситуацию в регионе 13.09.2011

МИД России выразил сожаление в связи с решением Евросоюза вступить в переговоры с Туркменией и Азербайджаном по строительству Транскаспийского трубопровода. Это решение может осложнить ситуацию в регионе.
Handy groß Bildrechte: Die Deutsche Welle hat von Barbara Gruber die uneingeschränkten Nutzungsrechte für die Bilder zum Thema Per SMS zum Erntehelfer erhalten. Autorin: Barbara Gruber Eingestellt August 2009

Услуги российского провайдера МТС в Туркмении все еще недоступны 06.01.2011

Компания МТС подает в суд на министерство связи Туркмении. Туркменский МИД уверяет, что решение о прекращении деятельности МТС на территории страны является абсолютно правомерным и юридически обоснованным.
Berlin: Blick auf den Erweiterungsbau des Auswärtigen Amtes am Werderschen Markt in Berlin-Mitte, aufgenommen am 10.08.2002. (BRL489-120802)

Берлин хочет развивать отношения с Туркменией 27.08.2009

В Германии растет интерес к Туркмении. Главная причина - туркменский газ, который в перспективе должен начать поступать и в Европу. Кроме того, Туркмения граничит с Афганистаном, где задействован бундесвер.
Russian President Vladimir Putin, right, and German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier seen during their meeting in the Kremlin in Moscow, Thursday, Dec. 21, 2006. Germany's foreign minister warned Thursday that the assassinations of two vocal Kremlin critics had the potential to damage Moscow's reputation and urged Russia to help with the investigations into their deaths. (AP Photo/Sergei Karpukhin, Pool)

О чем глава МИД Германии говорил в Москве 21.12.2006

Положение в Туркмении после скоропостижной кончины Сапармурата Ниязова обсуждалось в четверг и в Москве, где вел переговоры министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier steht am Dienstag (31.10.2006) in der kasachischen Hauptstadt Astana vor neuerbauten Regierungsgebäuden. Der Besuch in Kasachstan bildet den Auftakt einer sechstägigen Reise Steinmeiers in fünf Länder Zentralasiens. Foto: Peer Grimm dpa +++(c) dpa - Report+++

Глава МИД Германии: ФРГ должна стать посредником между Европой и Центральной Азией 03.11.2006

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер находится в поездке по странам Центральной Азии. О целях этого турне министр рассказал в эксклюзивном интервью "Немецкой волне".

Глава немецкого МИДа встретился с президентом Туркмении 02.11.2006

Ашхабад "проспал" "Зарю". 06.10.2005

Президент Туркмении Сапармурат Ниязов дал указание МИД и МНБ республики...

МИД России защищает права русскоязычного населения в Туркмении 03.09.2003
** A statue of Turkmen President Saparmurat Niyazov adorns the Arch of Neutrality, celebrating the country's neutral status, in the center of Ashgabat, Turkmenistan, Sunday, Jan. 19, 2003. Turkmenistan has long drawn international attention and ridicule for the cult of personality the president has cultivated there, but a crackdown since an alleged Nov. 25 assassination attempt has drawn attention to the Central Asian nation's darker side. (AP Photo/Burt Herman)

Туркменистан: случай Ольги Гилевой 03.07.2003

МИД Туркменистана обратился во внешнеполитическое ведомство ФРГ с протестом по поводу информации, распространяемой "Немецкой волной" о ситуации в Туркменистане.
Luggage, photo 1998/10/6

Туркменистан: имущественные права российских граждан не ущемляются? 29.06.2003

Александр Яковенко: МИД России "не располагает подтвержденными данными о якобы имевших место конфискациях квартир граждан, имеющих двойное российское и туркменское гражданство". (Сообщение Интерфакс)
Fog envelops the Houses of Parliament and Big Ben in Central London Wednesday January 15, 1997 as a London taxi passes an unidentified pedestrian. Freezing fog and black ice brought chaos to roads across southern and central England, with hundreds of minor accidents. Visibility in many places was down to less than 100 yards and in some spots it was as little as 15 yards. (AP Photo/Adrian Dennis)

Туркменистан: За выезд - 100 долларов, ждать - месяц? 28.04.2003

Для сдачи документов на получение выездной визы в Ашхабаде нужно выстоять многотысячную живую очередь / Перед посольством России толпа сожгла портрет В. Путина / МИД РФ: "Протокол обратной силы не имеет".