 МИД РФ потребовал от Минска допустить консульских работников к задержанным россиянам | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

МИД РФ потребовал от Минска допустить консульских работников к задержанным россиянам

Российский посол заявил, что у задержанных под Минском 33 граждан РФ было разрешение на работу. В Москве назвали "одиозной" трактовку инцидента белорусской стороной.

Здание МИД РФ в Москве

Здание МИД РФ в Москве

МИД России в четверг, 30 июля, потребовал от Минска "незамедлительно" обеспечить доступ консульских работников к задержанным россиянам. В ведомстве также заявили, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания "не выдерживает никакой критики".

"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение", - сказано в сообщении МИД. Там также отметили, что 33 гражданина России следовали транзитом через Минск в Стамбул, у них были все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания.

Белорусская сторона считает россиян наемниками

В свою очередь российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что у задержанных россиян было разрешение на работу в Беларуси. По его словам, 33 мужчины имели заключенные трудовые контракты с одной из белорусских фирм. Ранее Мезенцев также заявил, что задержанные работают "в коммерческой компании, которая охраняет энергетические объекты".

Группу россиян задержали в санатории неподалеку от Минска 29 июля. Власти Беларуси заявили, что они являются членами частной военной компании Вагнера и их подозревают в подготовке беспорядков перед выборами в республике.

В ЦИК Беларуси прошла срочная встреча кандидатов в президенты, на ней было сообщено, что из-за задержания россиян возможны провокации. В ЦИК отметили, что будут приниматься дополнительные меры безопасности.

Смотрите также:

  • Боевики Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Десятилетняя война "все против всех"

    В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.

  • Муаммар Каддафи рвет Устав ООН

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Все началось со свержения Каддафи

    Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.

  • Нефтегазовый объект немецкой компании Wintershall в Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Нефть и газ в пустыне и в море

    Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.

  • Халифа Хафтар

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Ключевая фигура: Халифа Хафтар

    Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".

  • Боевики Ливийской национальной армии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Они контролируют почти всю страну

    У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.

  • Халифа Хафтар в Москве в ушанке

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Союзник России и агент ЦРУ

    На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.

  • Фаиз Сарадж и Реджеп Тайип Эрдоган

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Сараджа поддерживают ООН и Турция

    Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.

  • Отряд, сражающийся на стороне Правительства национального согласия Ливии

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Оборона Триполи с турецкой помощью

    В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.

  • Руины города Сирт после изгнания сторонников ИГ

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Разгром местного ИГ

    Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.

  • Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на конференции по Ливии в Берлине

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Саммит в Берлине: поиск решения

    19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.

  • Спасение беженцев на надувной лодке в море

    Ливия: гражданская война и геополитический конфликт

    Евросоюз озабочен потоком беженцев

    У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 05:20

Евросоюз и правозащитники требуют от Лукашенко освободить политзаключенных

Контекст

В чем в Европарламенте обвиняют Лукашенко и кто за него вступился

В Европарламенте прошли дебаты о ситуации в Беларуси накануне президентских выборов. Евродепутаты выдвинули Александру Лукашенко требования и говорили о возможности новых санкций.  

Молодые белорусы за Лукашенко: кто и за что его поддерживает

Молодые жители Беларуси, готовые проголосовать за Александра Лукашенко на выборах президента, отмечают его социальную политику, сохранение суверенитета страны, но видят и недостатки. Портреты трех сторонников - у DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ждать ли санкций против Лукашенко? В ЕС возмущены действиями властей Беларуси накануне выборов  

Женское трио против Лукашенко: Тихановскую поддержат штабы Бабарико и Цепкало. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Будет ли вторая волна коронавируса? Что известно уже сейчас  

Эпоха самолетов-гигантов Boeing 747 и Airbus A380 подошла к концу  

Техническая проблема летящей на Марс ракеты оказалась некритической  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно