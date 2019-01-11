 МИД РФ назвал главное условие для мирного договора с Японией | Новости из Германии о России | DW | 11.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

МИД РФ назвал главное условие для мирного договора с Японией

В преддверии встречи министров иностранных дел РФ и Японии в Москве внешнеполитическое ведомство России призвало Токио признать итоги Второй мировой войны "в полном объеме".

Остров Кунашир (фото их архива)

Остров Кунашир (фото их архива)

Министерство иностранных дел России назвало главное условие для урегулирования отношений с Японией. "Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами", - сообщает пресс-служба МИД РФ в пятницу, 11 января.

Контекст

Японский премьер Синдзо Абэ будет обсуждать в Москве прежде всего вопросы экономического сотрудничества с Россией. Но долгосрочная цель Токио - возвращение южных Курил. (27.04.2017)

Президент РФ завершил визит в Японию, с которым Токио связывал надежды на прорыв в споре по южным Курилам. Немецкий эксперт Александра Сакаки объяснила DW, оправдались ли ожидания. (16.12.2016)

"Необходимо вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень подлинного доверия и партнерства, укрепить взаимопонимание между народами России и Японии", - отмечает внешнеполитическое ведомство. Его заявление сделано в преддверии визита в Москву 12-15 января министра иностранных дел Японии Таро Коно, который проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Эта встреча пройдет в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Помимо прочего, Коно и Лавров обсудят "дальнейший график политического диалога, перспективы развития торгово-экономического и иного практического сотрудничества, взаимодействие на международной арене, а также актуальные темы глобальной и региональной повестки дня", говорится в сообщении МИД РФ.

Спор России и Японии о Курильских островах

Россия (как правопреемница СССР) и Япония не могут подписать мирное соглашение с 1945 года, когда завершилась Вторая мировая война. Это связано с территориальным спором вокруг южной Курильской гряды: речь идет об островах Итурупе, Кунашире, Шикотане и Хабомаи. Россия заняла эти острова по итогам Второй мировой войны, а Япония считает их своими и настаивает на возврате. 

Смотрите также:

  • Поселок на острове Шикотан

    Как живут люди на Курильских островах

    От Хоккайдо до Камчатки

    Цепь из 56 островов в составе Сахалинской области, отделяющая Охотское море от Тихого океана, протянулась от японского острова Хоккайдо к российскому полуострову Камчатка. Она состоит из параллельных Большой и Малой Курильских гряд общей площадью около 16 тысяч квадратных километров и длиной в 1200 километров.

  • Дети на велосипедах на острове Итуруп

    Как живут люди на Курильских островах

    Острова без постоянных жителей

    На Курилах проживают чуть более 19 тысяч человек. При этом острова заселены неравномерно: постоянное население есть только на четырех из них - Итурупе, Парамушире, Шикотане и Кунашире. На фото - дети на острове Итуруп.

  • Аэродром Буревестник на острове Итуруп

    Как живут люди на Курильских островах

    Крупнейший остров

    Крупнейший по площади остров Курильского архипелага - Итуруп, на котором проживает чуть более 6 тысяч человек. Расположенный на острове аэродром Буревестник принадлежит министерству обороны России. Также он используется в качестве аэропорта гражданской авиацией.

  • Поселок на острове Кунашир

    Как живут люди на Курильских островах

    Самый южный остров

    Остров Кунашир с населением около 8 тысяч человек - самый южный в архипелаге. Как и на соседнем Итурупе, люди здесь занимаются в основном рыбопереработкой. На Кунашире и Итурупе размещены российские военные объекты - например, береговые ракетные комплексы.

  • Четыре острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - остаются предметом многолетнего территориального спора между Москвой и Токио. Эти острова отошли Советскому Союзу в 1945 году, а десять лет спустя Япония оспорила российскимй суверенитет над всеми Курильскими островами. Впоследствии претензии Токио ограничились лишь четырьмя островами.

    Как живут люди на Курильских островах

    Яблоко раздора с давней историей

    Четыре острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - остаются предметом многолетнего территориального спора между Москвой и Токио. Эти острова отошли Советскому Союзу в 1945 году после окончания Второй мировой войны. А десять лет спустя Япония оспорила российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Впоследствии претензии Токио ограничились лишь четырьмя южными.

  • Геотермальная станция Океанская на Итурупе

    Как живут люди на Курильских островах

    Срыв договоренностей

    В 1956 году Советский Союз согласился передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан - после заключения мирного договора между странами. Однако советские власти аннулировали свои обязательства после того, как в 1960 году Япония заключила договор о безопасности с США.

  • Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ

    Как живут люди на Курильских островах

    На пути к разрешению спора?

    Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ уже встречались 15 раз, но прорыва в разрешении территориального спора за это время не произошло. В мае 2016 года Абэ объявил о "новом подходе" к решению этой проблемы.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 00:56
Now live
00:56 мин

Умная парковка для велосипедов в Японии

Контекст

Как живут люди на Курильских островах

Главным вопросом в ходе визита президента Путина в Японию 15-16 декабря, как ожидается, будет судьба южных Курильских островов. В чем суть спора и как живут на Курилах - в фотогалерее DW. (14.12.2016)  

Ссылки в интернете

МИД РФ назвал главное условие для поиска решения проблемы мирного договора с Японией

Аудио- и видеофайлы по теме

Умная парковка для велосипедов в Японии  

В Японии резко выросло число заказов на бункеры  

Япония и Германия - за дружбу с роботами  

Также по теме

Russland Kurilen Insel Kunashiri Kinder

Спор о Курилах: на какие уступки готовы Япония и Россия 10.01.2019

В России и в Японии снова говорят о Курильских островах. Может ли наступивший год принести решение давнего спора? Эксперт из Японии приводит аргументы "за" и "против".

Russland, Vladivostok: Präsident Putin und der Japanische Premierminister Shinzo Abe

Путин и Абэ не достигли прорыва по вопросу мирного договора и Курил 10.09.2018

Переговоры во Владивостоке не позволили решить территориальный спор РФ и Японии вокруг Курильских островов. Синдзо Абэ подчеркнул, что это задача их с Владимиром Путиным поколения.

Russland Eröffnung des Flughafens auf Iturup Kurilen

Япония выразила протест против прокладки Москвой кабеля на Курилы 11.06.2018

Правительство РФ намерено проложить оптоволоконный кабель с острова Сахалин на Курилы. В Токио назвали эти планы "крайне разочаровывающими".

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея  

Комментарий: Петр Павленский как символ и талисман России Путина  

Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно