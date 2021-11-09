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МИД Российской Федерации

Министерство иностранных дел Российской Федерации.

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09.12.2019, Frankreich, Paris: Session de travail lors du Sommet au Format Normandie au Palais de l'Elysee Volodymyr Zelensky president ukrainien, Emmanuel Macron, president de la Republique Francaise, Vladimir Poutine, president russe et Angela Merkel, Chanceliere allemande en presence de Jean Yves Le Drian, ministre francais des Affaires Etrangeres POOL/HAMILTON/MAXPPP - meeting of the Normandy Four leaders at the Elysee Palace in Paris, France, on december 9, 2019 *** Local Caption *** Sommet a l'Elysee en presence du president de la Republique Francaise, de la Chanceliere allemande, du president ukrainien et du president russe ayant pour but de de trouver une sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Foto: Pool/Hamilton/Maxppp/MAXPPP/dpa |

Россия отказывается от встречи в "нормандском формате" 09.11.2021

Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины 08.11.2021

Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

Сертификация "Северного потока - 2" может затянуться до мая 2022 года 03.11.2021

Ввод в эксплуатацию нового германо-российского газопровода может надолго задержаться из-за рассмотрения в Еврокомиссии, сообщает Bloomberg. Глава МИД РФ Лавров полагает, что формальности могут быть улажены к началу года.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Москва опровергла сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной 03.11.2021

Официальный представитель МИД РФ назвала сообщения о перемещении российских войск к границе Украины "информационным залпом по истине". Ранее в СМИ были опубликованы снимки, возможно, указывающие на переброску войск РФ.

Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать "московский формат"? (20.10.2021) 20.10.2021

Делегация Талибана приехала в Москву для участия в так называемом "московском формате". Представителей запрещенной в РФ организации встречал глава российского МИД Сергей Лавров.
Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht mit Journalisten während der Ankunft zu einem Treffen der EU-Außenminister im Kongresszentrum Brdo. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ сожалеет о решении РФ приостановить работу постпредства при НАТО 18.10.2021

По мнению Хайко Маса, решение Москвы еще больше осложнит и без того непростые отношения России и стран - членов Североатлантического альянса.

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021) 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, в ответ на решение Североатлантического альянса об отзыве аккредитации у восьми сотрудников постпредства России, являющихся, по убеждению Брюсселя, незаявленными сотрудниками российской разведки. Как реагируют на нынешние шаги Москвы в штаб-квартире альянса?

Der russische Außenminister hat die Schließung der russischen Vertretung bei NATO angekündigt. Jahr/Ort: Moskau, 18.10.2021

Лавров о дипмиссии РФ, или Кому НАТО, а кому - не НАТО 18.10.2021

Глава российского МИД объявил о приостановке работы постоянного представительства РФ при НАТО. Чем руководствовался Сергей Лавров при принятии решения, знает карикатурист Сергей Елкин.
ARCHIV - Die Flaggen der Nato-Mitgliedsstaaten werden am 25.05.2017 in Brüssel beim Nato-Gipfel bei der feierlichen Übergabe des neuen Nato-Hauptquartiers gehisst. (zu dpa Nato legt Termin für Umzug ins neue Hauptquartier fest vom 14.12.2017) Foto: Kay Nietfeld/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО 18.10.2021

Руководство альянса решило вдвое сократить российскую миссию при НАТО, лишив аккредитации восемь дипломатов и сократив еще две позиции. РФ идет на ответные шаги.
A Russian flag flies next to the US embassy building in Moscow on October 22, 2018. - US national security advisor John Bolton is in Moscow holding meetings with senior Russian officials following Washington's weekend announcement of withdrawal from the Cold War-era Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, known as the INF. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

Россия предложила США снять все ограничения в отношении дипмиссий 12.10.2021

Москва не стремится к дальнейшей эскалации, хотя и готова ответить на враждебные действия со стороны Вашингтона, отметили в российском МИД.
Members of Taliban political office Abdul Latif Mansoor (L), Shahabuddin Delawar (C) and Suhail Shaheen attend a news conference in Moscow, Russia July 9, 2021. REUTERS/Tatyana Makeyeva

Россия решила пригласить талибов в Москву 07.10.2021

МИД РФ отправит радикальному исламистскому движению "Талибан" приглашение на встречу в Москве, которая пройдет 20 октября.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Москве оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей 01.10.2021

Тверской суд посчитал "Мемориал" виновным в распространении материалов без маркировки "иноагента". Претензии связаны с запросом в МИД РФ по делу туркменского блогера Чолиева, пишет "Медиазона".
Schild von RT Deutsch Schild von RT Deutsch, 06.05.2018, Adlershof, Am Studio, Berlin, In Adlershof befindet sich die Redaktion des Auslandsfernsehsenders RT Deutsch. *** Shield of RT Deutsch Shield of RT German 06 05 2018 Adlershof At the Studio Berlin In Adlershof is the editorial office of the foreign TV station RT Deutsch

Блокировка каналов RT на YouTube: что об этом пишет немецкая пресса 30.09.2021

Как немецкие СМИ комментируют блокировку каналов RT в YouTube и реакцию России на этот шаг? Обзор DW.

О блокировке RT DE в YouTube и "медийной войне": реакции в Москве и Берлине (29.09.2021) 29.09.2021

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в Москве грозят "симметричными мерами" в отношении работающих в России немецких СМИ, в том числе и Deutsche Welle.
The stand of Russia's state-controlled Russia Today (RT) broadcaster at the Saint Petersburg International Economic Forum on May 24, 2018 in Saint Petersburg. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Как в Берлине реагируют на блокировку немецких программ RT на YouTube 29.09.2021

Правительство ФРГ заявило о своей непричастности к решению YouTube заблокировать каналы RT и осудило угрозы МИД РФ принять ответные меры. Мнения депутатов бундестага разделились.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Außenministerium. 1948-1953 via Efim Schuhmann

МИД РФ грозит немецким СМИ последствиями за блокировку RT на YouTube 29.09.2021

После блокировки двух каналов RT медиахостингом YouTube в МИД РФ грозят "симметричными мерами" в отношении действующих в России немецких СМИ.
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