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МИД Республики Беларусь

Minsk, Belarus. Night View Of Cathedral of Saint Virgin Mary And Building of French Embassy in Republic of Belarus. Traffic On Illuminated Pobedtiley Avenue Street In Minsk, Belarus.

AFP: Власти Беларуси выдворили из страны посла Франции 17.10.2021

МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
Quelle: https://www.goethe.de/ins/by/de/ueb.html

Гёте-Институт приостановил работу в Беларуси 30.07.2021

Гёте-Институт работает в Беларуси с 1993 года, однако вынужден приостановить деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей. Его глава Эберт надеется на скорое возобновление работы.
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Литва ответит на решение Беларуси сократить ее посольство в Минске 07.07.2021

Власти Беларуси оставляют в литовском посольстве в Минске лишь одного сотрудника. Ранее Литва признала офис Тихановской в Вильнюсе официальным представительством белорусской демократии.
Entrance to the Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

Беларусь до минимума сократит диппредставительство Литвы 07.07.2021

Официальный Минск возмущен предоставлением Литвой дипломатического статуса офису Тихановской. В МИДе говорят, что Вильнюс осуществляет "иллюзорную попытку сформировать параллельную реальность".
Jailed Belarus journalist Roman Protasevich takes part in a press conference about the forced landing of the Ryanair passenger plane on which he was travelling, in Minsk, Belarus June 14, 2021. Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Мать Протасевича считает его участие в брифинге МИД Беларуси вынужденным 16.06.2021

По словам Натальи Протасевич, поведение ее сына на "пресс-конференции" 14 июня - маска, чтобы "спасти себя, а также жизнь своей девушки". "Ясно, что ему очень сильно угрожают", - уверена мать блогера.

Что думают белорусы о "признаниях" Протасевича? (15.06.2021) 15.06.2021

Роман Протасевич, бывший главный редактор NEXTA, задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске, 14 июня появился на организованной МИД Беларуси пресс-конференции. Как отнеслись белорусы к тому, что он говорил?
TOPSHOT - Riot police officers detain a man during an opposition rally to protest against the presidential inauguration in Minsk on September 23, 2020. - Belarus leader Alexander Lukashenko held his presidential inauguration in secret on September 23, 2020, after claiming victory in disputed polls that his opposition rivals have described as massively rigged. (Photo by - / TUT.BY / AFP) (Photo by -/TUT.BY/AFP via Getty Images)

МВД Беларуси и Росгвардия заключили договор о сотрудничестве 18.12.2020

Белорусские и российские силовые структуры будут проводить совместные учения и сборы, сотрудничать в сферах охраны порядка и особо важных объектов, сказано в тексте договора.
23.08.2020****A man waves a historical Belarus flag in front of a riot police blockade during a protest in Minsk, Belarus, Sunday, Aug. 23, 2020. Demonstrators are taking to the streets of the Belarusian capital and other cities, keeping up their push for the resignation of the nation's authoritarian leader, president Alexander Lukashenko, in a massive outburst of dissent that has shaken the country since dubious presidential elections two weeks ago.(AP Photo/Sergei Grits) |

Какая сила заставит Лукашенко уйти? Интервью с белорусским экс-дипломатом 27.08.2020

Лукашенко пока пользуется поддержкой госаппарата Беларуси. Но некоторые чиновники в знак протеста уходят с госслужбы. Что они думают о ситуации? Разговор DW с одним из уволившихся дипломатов.
Thema Präsidentschaftswahlen in Belarus, Fotograf: Pawlyuk Bykowski, DW. Ort/Datum: Juli 2020 in Minsk. Wahlinformationen in den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Выборы президента Беларуси: кого и за что исключили из избиркомов в ФРГ 29.07.2020

Чтобы белорусы, живущие в ФРГ, могли участвовать в выборах президента РБ, были созданы два избиркома, куда сначала попали не только дипломаты. Но потом этих лиц исключили. Почему?
MOSCOW, RUSSIA – DECEMBER 25, 2018: Russia s Ambassador to Belarus Mikhail Babich before a meeting of Russia s President Vladimir Putin with Belarus President Alexander Lukashenko at the Moscow Kremlin. Sergei Savostyanov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS09C67A

"Счетовод и бухгалтер": МИД Беларуси ответил российскому послу 15.03.2019

Белорусский МИД считает, что Михаил Бабич "не понял разницы между федеральным округом и независимым государством". В ответ посол России в Минске назвал заявление МИДа "болтовней".
Auf den Bildern sind Teilnehmer des Forums und der deutsche und der weißrussische Außenminister Siegmar Gabriel und Wladimir Makej. Foto: Korrespondent in Minsk Pawlyuk Bykowski

Минский форум: Беларусь и ЕС - новые друзья? 17.11.2017

Впервые за историю Минского форума на нем выступили главы МИД Беларуси и Германии. О сути дискуссий участников и первых итогах форума для белорусско-европейских отношений - DW.
01.2017 Beziehungen zwischen Russland und Weißrussland: Fahnen (Minsk, Belarus)

В МИД Беларуси "изучают" вопрос о признании Россией документов "ДНР-ЛНР" 20.02.2017

В МИД Беларуси воздерживаются от комментариев решения Москвы признать документы сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Белорусская граница остается закрытой для лиц с такими документами.
Fotos zum Thema Höhen und Tiefen der belorussisch-russischen Beziehungen, Minsk November 2016

Общественность и власти Беларуси объединились в защите государственности 22.12.2016

Заявления главы РИСИ Решетникова по поводу белорусской государственности и языка возмутили общественность, оппозицию и МИД страны. О сути высказываний и реакции на них в Минске - DW.
Fotos zum Thema Höhen und Tiefen der belorussisch-russischen Beziehungen, Minsk November 2016

Посланник РФ вызван в МИД Беларуси из-за "неприемлемых" высказываний об истории 22.12.2016

МИД Беларуси заявил протест в связи с высказываниями директора РИСИ Леонида Решетникова, назвавшего Беларусь частью России, а белорусский язык - созданным в 1926 году.
The Belarusian Foreign Ministry in Minsk. Ivan Rudnev/RIA Novosti

МИД Беларуси: Встреча контактной группы по Украине в Минске не состоится 26.12.2014

Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине не будут проходить в Минске 26 декабря, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Thema Belarus, Ukraine und Assoziierungsabkommen mit der EU, die unsere Korrespondentin in Minsk Elena Danejko gestern gemacht hat. Auf den Bildern sind ukrainische Lebensmittel in weißrussischen Geschäften und ein Wirtschaftsexperte Leonid Saiko. Schlüsselworter: Belarus, Ukraine, Assoziierungsabkommen, EU, Danejko, Saiko

Беларусь-Украина: ждать ли перемен в деловых отношениях? 08.07.2014

Минск не против соглашения об ассоциации Украины с ЕС, заявляют в МИД Беларуси. Что изменится в белорусско-украинских экономических связях после вступления документа в силу?
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