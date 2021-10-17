МИД Республики Беларусь

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МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
Гёте-Институт работает в Беларуси с 1993 года, однако вынужден приостановить деятельность в Минске в связи с требованием белорусских властей. Его глава Эберт надеется на скорое возобновление работы.
Власти Беларуси оставляют в литовском посольстве в Минске лишь одного сотрудника. Ранее Литва признала офис Тихановской в Вильнюсе официальным представительством белорусской демократии.
Официальный Минск возмущен предоставлением Литвой дипломатического статуса офису Тихановской. В МИДе говорят, что Вильнюс осуществляет "иллюзорную попытку сформировать параллельную реальность".
По словам Натальи Протасевич, поведение ее сына на "пресс-конференции" 14 июня - маска, чтобы "спасти себя, а также жизнь своей девушки". "Ясно, что ему очень сильно угрожают", - уверена мать блогера.
Роман Протасевич, бывший главный редактор NEXTA, задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске, 14 июня появился на организованной МИД Беларуси пресс-конференции. Как отнеслись белорусы к тому, что он говорил?
Белорусские и российские силовые структуры будут проводить совместные учения и сборы, сотрудничать в сферах охраны порядка и особо важных объектов, сказано в тексте договора.
Лукашенко пока пользуется поддержкой госаппарата Беларуси. Но некоторые чиновники в знак протеста уходят с госслужбы. Что они думают о ситуации? Разговор DW с одним из уволившихся дипломатов.
Чтобы белорусы, живущие в ФРГ, могли участвовать в выборах президента РБ, были созданы два избиркома, куда сначала попали не только дипломаты. Но потом этих лиц исключили. Почему?
Белорусский МИД считает, что Михаил Бабич "не понял разницы между федеральным округом и независимым государством". В ответ посол России в Минске назвал заявление МИДа "болтовней".
Впервые за историю Минского форума на нем выступили главы МИД Беларуси и Германии. О сути дискуссий участников и первых итогах форума для белорусско-европейских отношений - DW.
В МИД Беларуси воздерживаются от комментариев решения Москвы признать документы сепаратистских "ДНР" и "ЛНР". Белорусская граница остается закрытой для лиц с такими документами.
Заявления главы РИСИ Решетникова по поводу белорусской государственности и языка возмутили общественность, оппозицию и МИД страны. О сути высказываний и реакции на них в Минске - DW.
МИД Беларуси заявил протест в связи с высказываниями директора РИСИ Леонида Решетникова, назвавшего Беларусь частью России, а белорусский язык - созданным в 1926 году.
Переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине не будут проходить в Минске 26 декабря, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Минск не против соглашения об ассоциации Украины с ЕС, заявляют в МИД Беларуси. Что изменится в белорусско-украинских экономических связях после вступления документа в силу?
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