МИД Республики Беларусь

Выборы президента Беларуси: кого и за что исключили из избиркомов в ФРГ

Чтобы белорусы, живущие в ФРГ, могли участвовать в выборах президента РБ, были созданы два избиркома, куда сначала попали не только дипломаты. Но потом этих лиц исключили. Почему?