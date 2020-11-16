МИД Республики Армении

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Армен Саркисян потребовал отставки правительства Пашиняна и передачи власти правительству народного согласия. До этого был отправлен в отставку глава МИД Армении.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в интервью Жанне Немцовой рассказал об отношениях его страны с Россией и Западом, урегулировании нагорно-карабахского конфликта и роли армянской диаспоры.
Причиной резких заявлений МИД Армении, стала судьба 25-летнего жителя армянского села, попавшего в плен к азербайджанским военным, объявленного диверсантом и скончавшегося после пыток.
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