МИД Республики Армении

Глава МИД Армении: Результат от участия в ЕАЭС мог бы быть лучше

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян в интервью Жанне Немцовой рассказал об отношениях его страны с Россией и Западом, урегулировании нагорно-карабахского конфликта и роли армянской диаспоры.