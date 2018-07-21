МИД Литвы посоветовал прокурорам и судьям не ездить в Россию

МИД Литвы рекомендовал воздержаться от поездок в РФ сотрудникам Генеральной прокуратуры и суда, в отношении которых Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о незаконном преследовании участников событий января 1991 года в Вильнюсе. Решение российского ведомства является "откровенным давлением на Литву, на суд и сотрудников судебной системы", заявил в понедельник, 23 июля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Такие действия России наносят урон двусторонним отношениям", - подчеркнул он далее. Кроме того, глава литовского МИД посоветовал должностным лицам, рассматривающим дело о событиях 1991 года, не посещать и дружественные России страны. Какие именно страны имеются в виду, он не уточнил.

СКР возбудил уголовное дело

Ранее в тот же день официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы, которые с 2006 года осуществляют уголовное преследование 60 бывших военнослужащих советской армии. Значительная часть этих лиц являются гражданами РФ.

"Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР", - заявила Петренко.

Представитель СКР также отметила, что обвинения в адрес российских граждан не подтверждено "объективными доказательствами". Кроме того, в заявлении подчеркивается, что уголовное преследование осуществляется по принятому в 2011 году Уголовному кодексу. При этом практика применения обратной силы усиливающего наказание закона "противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса", отмечается в документе.

Расследование в Литве

В январе 1991 года подразделения вооруженных сил СССР заняли ряд общественных зданий в Вильнюсе. В ночь на 13 января военные штурмовали телецентр. После этого на улицы города вышли тысячи человек, выступавших за независимость Литвы. В результате противостояния погибли 14 человек, более 700 были ранены.

Литовские власти обвиняют в гибели людей военнослужащих. С начала 2016 года Вильнюсский окружной суд рассматривает дело об этих событиях. Большинство обвиняемых судят заочно. В частности, Генпрокуратура требует признать виновными в преступлениях против человечности 93-летнего экс-главу Минобороны СССР Дмитрия Язова и еще пятерых обвиняемых и приговорить их к пожизненному сроку.

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