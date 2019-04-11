 МИД Литвы вручил ноту посольству России из-за угроз дипломатам | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2019

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Европа

МИД Литвы вручил ноту посольству России из-за угроз дипломатам

По данным МИД, в посольство Литвы в России поступило письмо с угрозами, которое призывало сотрудников дипмиссии в течение месяца покинуть Москву.

Здание МИД Литвы

Здание МИД Литвы

МИД Литвы вручил представителю российского посольства ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 12 апреля.

Контекст

Суд в Вильнюсе вынес приговор по делу о штурме телецентра в столице Литвы в январе 1991 года. 67 граждан РФ, Беларуси и Украины признаны виновными и приговорены к лишению свободы от 4 до 14 лет. (27.03.2019)

Литовский посол проходит специальным свидетелем в досудебном расследовании и может быть уязвим в России, считает глава МИД Литвы. (11.04.2019)

По данным литовского МИД, 31 марта в посольство страны в Москве поступило письмо с угрозами, которое призывало сотрудников дипмиссии в течение месяца покинуть Москву из-за решения Вильнюсского суда по делу о событиях 13 января 1991 года. Послание подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией "Ветераны России".

1 апреля посольство Литвы обратилось в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой расследовать инцидент и обеспечить сотрудникам дипмиссии безопасность, но не получило официальной реакции, говорится в сообщении.

Накануне Литва объявила об отзыве из России для консультаций  посла Рямигиюса Мотузаса. Такое решение было принято по двум причинам: из-за угроз в адрес сотрудников посольства, а также из-за расследования дела о взятке при выдаче виз. Мотузас имеет статус особого свидетеля и, по мнению глава МИДа Линаса Линкявичюса, может оказаться в России в уязвимом положении.

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