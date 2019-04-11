МИД Литвы вручил ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вручил представителю российского посольства ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства в пятницу, 12 апреля.

По данным литовского МИД, 31 марта в посольство страны в Москве поступило письмо с угрозами, которое призывало сотрудников дипмиссии в течение месяца покинуть Москву из-за решения Вильнюсского суда по делу о событиях 13 января 1991 года. Послание подписано объединяющей ветеранов спецслужб организацией "Ветераны России".

1 апреля посольство Литвы обратилось в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой расследовать инцидент и обеспечить сотрудникам дипмиссии безопасность, но не получило официальной реакции, говорится в сообщении.

Накануне Литва объявила об отзыве из России для консультаций посла Рямигиюса Мотузаса. Такое решение было принято по двум причинам: из-за угроз в адрес сотрудников посольства, а также из-за расследования дела о взятке при выдаче виз. Мотузас имеет статус особого свидетеля и, по мнению глава МИДа Линаса Линкявичюса, может оказаться в России в уязвимом положении.

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