 МИД Ирана выразил протест поверенному Германии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

МИД Ирана выразил протест поверенному Германии

Тегеран назвал высказывания ряда представителей Германии об убийстве Сулеймани недопустимыми. Поверенному ФРГ в Иране выражен "решительный протест".

Посольство Германии в Тегеране (фото из архива)

Посольство Германии в Тегеране (фото из архива)

МИД Ирана вызвал поверенного в делах Германии в стране, сообщает в воскресенье, 5 января, иранское министерство. Поверенному выразили "решительный протест" из-за "недопустимых" высказываний некоторых представителей ФРГ об убийстве генерала Касима Сулеймани.

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Они сделали "ложные, необдуманные и вредные заявления", поддержав тем самым "террористическое нападение США в Ираке", указывает министерство иностранных дел Ирана.

Так Тегеран отреагировал на заявление заместителя официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер (Ulrike Demmer), уточняет AFP. Она, как и другие представители правительства Германии избегали оценки убийства Сулеймани, пишет агентство. Но Деммер при этом заявила, что "действия американцев - это реакция на целую серию военных провокаций, ответственность за которые несет Иран".

Генерал Касим Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана. Его убили по указанию президента США Дональда Трампа в ночь на 3 января - Соединенные Штаты  нанесли ракетный удар по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада.

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    Автор: Наталья Позднякова


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