МИД Германии обвинил РФ в нарушении договора о ликвидации ракет

Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) на встрече глав МИД государств Евросоюза в Бухаресте в пятницу, 1 февраля. По его словам, разработкой новой крылатой ракеты наземного базирования 9М729 Москва "фактически лишила силы" это соглашение с Вашингтоном. Мас призвал Россию и США к диалогу, поскольку, как он подчеркнул, без ДРСМД "уровень безопасности в Европе будет снижен".
Почему США могут приостановить свое участие в ДРСМД
2 февраля истекает ультиматум, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729. Если Россия не пойдет навстречу требованию США, они могут приостановить свое участие в этом договоре.
Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.
ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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Автор: Григорий Аросев