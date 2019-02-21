 МИД Вьетнама объявил о скором визите Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

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Мир

МИД Вьетнама объявил о скором визите Ким Чен Ына

Северокорейский лидер может прибыть уже "в ближайшие дни", указали в МИД Вьетнама. На 27-28 февраля в Ханое запланирован саммит Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото из архива, июнь 2018 года)

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын "в ближайшие дни" посетит с визитом Вьетнам. Об этом сообщили во вьетнамском МИДе в субботу, 23 февраля. Министерство уточнило, что Ким принял соответствующее приглашение президента Вьетнама, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Дополнительных деталей в ведомстве не привели.

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Сообщение о визите косвенно свидетельствует о возможном проведении в Ханое намеченного на 27-28 февраля саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

В Пхеньяне информацию о поездке и встрече на высшем уровне пока не подтвердили.

Вашингтон ждет "подвижек в деле мира"

В субботу, 9 февраля, Трамп написал в микроблоге Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Кимом в Ханое и "подвижек в деле мира", а также подчеркнул "очень продуктивный" характер переговоров с северокорейской стороной. 

По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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