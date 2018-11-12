 МИД Афганистана назвал имя оставшегося в ФРГ дипломата | Новости из Германии о Германии | DW | 12.11.2018

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Германия

МИД Афганистана назвал имя оставшегося в ФРГ дипломата

На днях в СМИ появились сообщения о том, что в Германии попросил убежище высокопоставленных афганский дипломат. DW связалась с МИД Афганистана, чтобы узнать подробности.

Здание МИД Афганистана в Кабуле

Здание МИД Афганистана в Кабуле

Министерство иностранных дел Афганистана назвало имя высокопоставленного дипломата, который, по сообщениям немецких СМИ, попросил убежища в ФРГ по окончании срока службы в Германии. Это бывший первый секретарь консульства Афганистана в Мюнхене Азимулла Сахааг, сообщил представитель МИД в Кабуле в интервью DW.

"Господин Сахааг был нашим первым секретарем. Людям, которые бегут (просят убежища) в будущем не разрешается работать на правительство Афганистана", - сказал представитель афганского МИДа Зебгатулла Ахмади. Он также сообщил, что таким дипломатам не выплачивается зарплата за последние три месяца службы за рубежом.

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9 ноября в целом ряде немецких СМИ прошла информация о том, что высокопоставленный афганский дипломат попросил убежища в ФРГ по истечении срока службы в Германии. Сообщалось, что этот дипломат подал соответствующее ходатайство в одном из полицейских участков, его прошение зарегистрировано в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцам, и дипломат ожидает, когда его вызовут на слушания.

Высылка афганцев на родину

Этот случай может поставить немецкие власти в неловкое положение, поскольку в последние месяцы по инициативе главы МВД ФРГ Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) активизировалась высылка афганцев, чьи ходатайства об убежище в Германии были отклонены. В июле был отменен временный запрет на депортации в Афганистан, введенный после нападения на посольство в ФРГ в Кабуле весной 2017 года. Основанием послужил доклад германского МИДа, в котором ситуация с безопасностью в Афганистане характеризуется как по-прежнему "переменчивая", но с некоторыми улучшениями.

По данным МВД ФРГ, в 2018 году на родину из Германии вернулись 228 афганцев.

В 2013 году отказались возвращаться на родину по окончании службы около 100 афганских дипломатов, работавших в разных странах. Это произошло незадолго до вывода с Гиндукуша международных стабилизационных сил ISAF.

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    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

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    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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