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Миграция

Между польскими и белорусскими пограничниками: мигранты у границ ЕС (10.11.2021) 10.11.2021

Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.

Einige Migranten haben sich in der Nähe der weißrussisch-polnischen Grenze versammelt und ruhen sich an einem Feuer aus. Mehrere Hundert Migranten haben sich nach Angaben der Behörden in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. +++ dpa-Bildfunk +++

Польша обвиняет Беларусь в блокировке мигрантов в приграничной зоне 09.11.2021

По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Путин за спиной Лукашенко: что говорят в ФРГ о роли РФ в миграционном кризисе 09.11.2021

На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?

03.07.2006 DEU, Bundesrepublik Deutschland : Flughafen Muenster-Osnabrueck, FMO. Passkontrolle. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС приостановил упрощенные визовые правила для белорусских чиновников 09.11.2021

Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.
24-year-old Ali Abd Alwareth from Lebanon walks covered with a blanket of the Polish Red Cross and escorted by border police control as Polish MP Daria Gosek-Popiolek tries to comfort him outside the Emergency State zone on the Polish-Belarusian border and waits for arrival of Border Guard patrol, October 22, 2021. - Exhausted and trapped in a cold, cruel forest, Lebanese barber Ali Abd Alwareth said he regretted his week-long bid to enter the European Union via the Belarus-Poland border. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши 06.11.2021

В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.
09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью 04.11.2021

Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
14.10.2020, Kirgistan, Bishkek: Die Demonstranten schwenken der kirgisischen Fahnen, während sie auf die Rede des kirgisischen Premierministers Schaparow vor dem Regierungsgebäude warten. In Kirgistan ist nach massiven Protesten der Oppositionelle Schaparow vom Parlament als neuer Regierungschef bestätigt worden. Foto: Vladimir Voronin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Кыргызстан: хрупкая демократия в Центральной Азии - репортаж DW 03.11.2021

Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.

К мечте любой ценой: долгая дорога кубинских мигрантов в США 02.11.2021

В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.

Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

На польско-белорусской границе обнаружено тело мертвого гражданина Ирака 02.11.2021

Обнаруженный на границе Польши и Беларуси мужчина стал уже десятым мигрантом, погибшим здесь за период с лета нынешнего года.
24/10/2021 Guben. Bundespolizisten stehen an einem Fahrzeug der Polizei vor Flüchtlingen, die an der deutsch-polnischen Grenze gestoppt wurden. +++ dpa-Bildfunk +++

Полиция ФРГ сообщила о тысячах задержанных на границе нелегалов 01.11.2021

С начала года полиция выявила 7832 нелегала, пытавшихся проникнуть в Германию через Беларусь и Польшу. Почти 5300 задержаний пришлись на октябрь.
Eine Beamtin und ein Beamter der Bundespolizei stehen am deutsch-polnischen Grenzübergang Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) und überwachen den Einreiseverkehr. In Brandenburg und Sachsen füllen sich die Aufnahmeeinrichtungen mit Menschen, die aus Irak, Syrien oder Afghanistan über Belarus, Polen und das Baltikum nach Deutschland kommen.

Профсоюз полицейских ФРГ предостерег от повторения миграционного кризиса 2015 года 30.10.2021

Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры, считает глава профсоюза полицейских. Он призвал ввести временный пограничный контроль.
Ein LKW Fahrer geht über den Rasthof Lehrter See an der Autobahn A2 in der Region Hannover. Nach Kritik an der schwierigen Lage der Lastwagenfahrer an Niedersachsens Raststätten und Autohöfen ist die Corona-Verordnung geändert worden.

Дефицит дальнобойщиков в Германии: нужны трудовые мигранты и рост зарплат 26.10.2021

Острая нехватка водителей грузовиков уже привела к кризису снабжения в Великобритании. Институт IW предупреждает: схожие проблемы скоро ждут и ФРГ. Пока надежда на Восточную Европу.
19/10/2021 Podrosche. Bundespolizisten stehen neben einer Gruppe von Migranten, die zuvor über die deutsch-polnische Grenze gegangen waren. (zu dpa «Zuwanderung via Belarus: Seehofer schreibt an Polens Innenminister») +++ dpa-Bildfunk +++

Белорусский транзит беженцев. Как он работает и как его остановить 26.10.2021

Приток нелегальных мигрантов через Беларусь и Польшу в Германию не прекращается. DW - о том, как устроена доставка беженцев в ФРГ, и о мерах Берлина по ее пресечению.
A member of a group of a migrants believed to be from Afghanistan stands as he tries to confirm their will to apply for international protection in Poland to Polish volounteer lawyers, in the presence of press members and Polish Parliament deputies, in the small village of Usnarz Gorny near Bialystok, northeastern Poland, located close to the border with Belarus, on August 20, 2021. - The fate of 32 Afghan migrants stranded on the border between Belarus and Poland is rapidly becoming a major headache for the Polish authorities, desperate not to show weakness in a stand-off with their authoritarian neighbour. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Страны ЕС обсудят на саммите новые санкции против Лукашенко 21.10.2021

Евросоюз рассмотрит на саммите 22 октября дальнейшие шаги для пресечения нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Одним из вариантов может стать введение экономических санкций против Минска, сказала канцлер ФРГ Меркель.
Soldaten der mazedonischen Armee patrouillieren am Grenzzaun der griechisch-mazedonischen Grenze. Gevgelija, Republik Mazedonien, 01.03.2016

Латвия продлила режим ЧС на границе с Беларусью 19.10.2021

Рига пошла на продление режима ЧС из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Латвийские пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.
Flughafen Frankfurt Rhein-Main. Frankfurt Airport. Eine Boeing 737-8ZM der weißrussischen Fluggesellschaft Belavia, im Landeanflug von Osten auf die Südbahn.

Совет ЕС обсудит санкции против "Белавиа" 18.10.2021

Главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании в Люксембурге дополнительные санкции в отношении Беларуси. Под прицелом оказался государственный авиаперевозчик "Белавиа".
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