Белорусский транзит беженцев. Как он работает и как его остановить

Приток нелегальных мигрантов через Беларусь и Польшу в Германию не прекращается. DW - о том, как устроена доставка беженцев в ФРГ, и о мерах Берлина по ее пресечению.