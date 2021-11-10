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Мигранты, которых подталкивают белорусские военные, пытаются пересечь польскую границу. Польша видит в этом "руку Кремля", а Лукашенко говорит, что не собирается защищать ЕС от мигрантов.
По словам польского президента Дуды, режим Лукашенко "беспрецедентным образом" атакует границу Польши и ЕС, направляя туда мигрантов.
На фоне обострения миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси в Германии обсуждают роль РФ как главного союзника Минска. Москве ждать санкций или сотрудничества?
Совет ЕС приостановил действие соглашения об упрощении виз для белорусских чиновников. Обычные граждане Беларуси и дальше смогут получать шенгенскую визу проще и дешевле.
В Польше католическая церковь призывает к проведению общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.
Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
Китай на востоке, Россия на севере, Афганистан на юге: в этой геополитической обстановке Кыргызстан пытается строить демократическое общество. Этот путь дается стране нелегко. Репортаж Марселя Фюрстенау.
В поисках лучшей жизни пара кубинских беженцев пересекла границы 12 стран. Эта дорога запомнится им надолго. Истории мигрантов - живое свидетельство того, с какими препятствиями приходится сталкиваться тем, кто поверил в американскую мечту.
Обнаруженный на границе Польши и Беларуси мужчина стал уже десятым мигрантом, погибшим здесь за период с лета нынешнего года.
С начала года полиция выявила 7832 нелегала, пытавшихся проникнуть в Германию через Беларусь и Польшу. Почти 5300 задержаний пришлись на октябрь.
Ситуация с мигрантами на германо-польской границе может привести к коллапсу, если не будут приняты меры, считает глава профсоюза полицейских. Он призвал ввести временный пограничный контроль.
Острая нехватка водителей грузовиков уже привела к кризису снабжения в Великобритании. Институт IW предупреждает: схожие проблемы скоро ждут и ФРГ. Пока надежда на Восточную Европу.
Приток нелегальных мигрантов через Беларусь и Польшу в Германию не прекращается. DW - о том, как устроена доставка беженцев в ФРГ, и о мерах Берлина по ее пресечению.
Евросоюз рассмотрит на саммите 22 октября дальнейшие шаги для пресечения нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Одним из вариантов может стать введение экономических санкций против Минска, сказала канцлер ФРГ Меркель.
Рига пошла на продление режима ЧС из-за продолжающегося наплыва нелегальных мигрантов. Латвийские пограничные службы сохраняют полномочия по выдворению прибывающих из Беларуси нелегалов.
Главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании в Люксембурге дополнительные санкции в отношении Беларуси. Под прицелом оказался государственный авиаперевозчик "Белавиа".
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