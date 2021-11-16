Ток-шоу "В самую точку"

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Ситуация с мигрантами на границе с Польшей вынудила Евросоюз пойти на переговоры с белорусскими властями. Впервые с августа 2020 года и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель созвонилась с Александром Лукашенко. Просил ли Лукашенко признать его легитимность и снять санкции? Пойдет ли ЕС на уступки или Минску грозят новые санкции? Какую роль в кризисе играет Россия? Обсуждаем в ток-шоу "В самую точку".