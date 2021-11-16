 Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС? | ″В самую точку″ - ток-шоу для Беларуси и о Беларуси | DW | 19.11.2021

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Ток-шоу "В самую точку"

Мигранты между Беларусью и Польшей: чем закончится атака Лукашенко на ЕС?

Ситуация с мигрантами на границе с Польшей вынудила Евросоюз пойти на переговоры с белорусскими властями. Впервые с августа 2020 года и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель созвонилась с Александром Лукашенко. Просил ли Лукашенко признать его легитимность и снять санкции? Пойдет ли ЕС на уступки или Минску грозят новые санкции? Какую роль в кризисе играет Россия? Обсуждаем в ток-шоу "В самую точку".

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Гости выпуска:

- Андрей Казакевич, директор белорусского института "Политическая сфера"

- Люция Чирки, московский корреспондент швейцарской телерадиокомпании SRF

- Мориц Гатманн, журналист немецкого издания Cicero

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